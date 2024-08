Cestovné agentúry nemusia klientom v prípade krachu vrátiť peniaze

Bratislava 13. augusta (TASR) - Pri online nákupe dovolenky je potrebné dávať pozor na to, či ide o oficiálnu stránku cestovnej kancelárie (CK) alebo cestovnú agentúru (CA). Tento rozdiel sa môže prejaviť najmä pri vyhlásení krachu, pretože CA nemusí klientom vrátiť peniaze. Upozornil na to majiteľ CK Daka David Gavaľa.



"Častou praktikou podvodných cestovných agentúr je, že sa tvária, že predávajú zájazd cestovnej kancelárie, uzatvárajú zmluvy pre iné cestovné kancelárie bez platnej zmluvy s danou kanceláriou. Klient zaplatí peniaze agentúre v presvedčení, že si kupuje zájazd od cestovnej kancelárie, ale agentúra už peniaze cestovnej kancelárii nepošle," uviedol Gavaľa.



Záujemcovia o dovolenku prostredníctvom CA by si preto podľa neho mali overiť na oficiálnej stránke CK, či je daná agentúra zaradená medzi jej zmluvných predajcov. "CA neponúka vlastné produkty, ale na základe zmluvy produkty iných CK. Na rozdiel od CK však agentúra nemusí mať zo zákona poistenie proti insolventnosti. To znamená, že ak skrachuje, klientom nemusí vrátiť peniaze," upozornil Gavaľa.



Dodal, že pokiaľ skrachuje CK, je nutné obrátiť sa na poisťovňu, v ktorej mala uzatvorené poistenie proti insolventnosti. Táto informácia by mala byť uvedená aj priamo v zmluve o zájazde. Poisťovňa určí presný čas na prihlasovanie klientov a celkovú cenu poškodených klientov.



"V prípade, ak bola CK poistená na dostatočnú sumu, klientom bude refundovať celú sumu zájazdu. Ak bola CK podpoistená, uvedené poistné sa alikvotne zníži. Ak by cestovná kancelária nemala platné poistenie, klienti by nemali nárok na žiadne plnenie. Preto je nutné vyberať si vždy kanceláriu, ktorá je poistená v zmysle zákona," vysvetlil Gavaľa.



Odborník na digitalizáciu zo spoločnosti AMCEF Milan Cák upozornil na falošných online predajcov zájazdov. "Na svojich webstránkach predávajú zájazdy renomovaných cestovných kancelárií tak, že jednoducho skopírujú fotografie z originálnej stránky a zákazník má pocit, že si kupuje dovolenku od známej cestovnej kancelárie," dodal s tým, že ich cieľom môže byť navyše získanie a zneužitie citlivých údajov, ako sú heslá, čísla kreditných kariet či prihlasovacie údaje.