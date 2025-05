Cestovné kancelárie dokázali vlani medziročne navýšiť počty klientov

Bratislava 30. mája (TASR) - Služby slovenských cestovných kancelárií (CK) a cestovných agentúr (CA) využilo v roku 2024 takmer 1,3 milióna osôb, čo predstavovalo takmer 17-percentný medziročný nárast. CK súčasne dosiahli výrazne, o 17 %, vyššie čísla ako v úspešnom roku 2019 pred pandémiou. Počet osôb, ktoré cestovali organizovane, bol minulý rok najvyšší od prelomu milénia. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Dlhodobo najväčší podiel na výkonoch podnikateľských subjektov v oblasti organizovania zájazdov a pobytov predstavujú cesty do zahraničia. V roku 2024 si takýto typ pobytu vybralo 84 % z klientov organizovaných zájazdov. Prvýkrát historicky vycestovalo za hranice SR organizovane viac ako jeden milión obyvateľov SR (1,1 milióna osôb). Bol to najvyšší počet od roku 2000. Tento počet stúpol medziročne o tretinu, a súčasne bol až o 56 % vyšší ako pred pandémiou (r. 2019).



Najobľúbenejšou destináciou pre organizované cestovanie do cudziny zostalo naďalej Turecko. Celkový počet dovolenkárov zo SR v tejto krajine medziročne stúpol približne o štvrtinu na viac ako 267.000 osôb. Naďalej patrili medzi najobľúbenejšie destinácie tiež Grécko, Egypt, s viac ako 100.000 klientami, a potom Taliansko a Tunisko , ktoré si vybralo 54.000 a 66.000 osôb. Dynamickejší medziročný rast počtu dovolenkárov dosiahlo najmä Španielsko (+80 %) a Taliansko (+60 %).



Klienti cestovných kancelárií súčasne vlani prejavili zvýšený záujem o poznávacie zájazdy, prípadne o organizované športové podujatia, čo prinieslo prírastky dovolenkárov a postup v rebríčku najnavštevovanejších krajín Nemecku, Maďarsku, Francúzsku či Česku. Znásobenie záujmu zaznamenali aj exotickejšie destinácie, ako napríklad Dominikánska republika či Kuba.



Z hľadiska porovnania s predcovidovým rokom 2019 zaznamenalo výrazný pokles cestovanie do Bulharska a Chorvátska (o viac ako 50 %). Ide však o destinácie, do ktorých sa cestuje individuálne okrem iného aj vďaka pravidelným priamym leteckým linkám.



Rok 2024 potvrdil pokračujúci pokles počtu klientov, ktorí využili organizovanú dovolenku v domovskej krajine. Vlani organizovane cestovalo po Slovensku 82.000 osôb, čo bolo medziročne menej o takmer 3 %. V porovnaní s rokom 2019 však bol počet domácich dovolenkárov vyšší o 8 %.



Do SR pricestovalo cez slovenských organizátorov zájazdov a rekreačných pobytov vyše 130.000 cudzincov. Aktívny cestovný ruch tak zaznamenal prepad počtu osôb a to medziročne o tretinu, respektíve až o 61 % v porovnaní s rokom 2019. Zahraniční hostia slovenských organizátorov pobytov preferovali jednodňové výlety. Najviac cudzincov prišlo z Rakúska (48.000), Spojených štátov amerických (33.000) a Nemecka (15.000). Tieto tri krajiny predstavovali vyše 73 % všetkých pricestovaných osôb.



Celkové tržby poskytovateľov služieb organizovaného cestovného ruchu sa vlani medziročne zvýšili o takmer 16 % na 1,1 miliardu eur. Oproti roku 2019 to znamenalo 40-percentný nárast. Vyše 94 % tržieb pochádzalo z pasívneho cestovného ruchu.