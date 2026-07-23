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CESTOVNÉ POISTENIE: Aké chyby robia Slováci najčastejšie?
Štatistiky z vlaňajšej letnej sezóny ukázali, že takmer 53 % klientov si uzatvorilo poistenie len deň pred odchodom alebo priamo v deň vycestovania.
Autor TASR
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Bratislava 23. júla (TASR) - Na letnú dovolenku sa podľa prieskumov chystá viac ako polovica Slovákov. Takmer každý desiaty z nich si však vôbec neplánuje uzatvoriť cestovné poistenie a ďalšia skupina s týmto rozhodnutím váha. Aj tí, ktorí sa rozhodnú poistiť, často nechávajú toto dôležité rozhodnutie až na absolútny záver príprav, upozornila poisťovňa Wüstenrot.
Štatistiky z vlaňajšej letnej sezóny ukázali, že takmer 53 % klientov si uzatvorilo poistenie len deň pred odchodom alebo priamo v deň vycestovania. „Cestovné poistenie býva v praxi často až tou úplne poslednou položkou na zozname úloh pred odchodom. Zriadiť si ho s miernym časovým predstihom sa naozaj oplatí. Ak poistenie neriešime v časovej tiesni, máme dostatok času skontrolovať si reálny rozsah krytia a v pokoji zvážiť pripoistenia podľa toho, čo plánujeme na dovolenke reálne robiť,“ vysvetlil riaditeľ úseku vývoja produktov poisťovne Patrik Klimko.
Za pozitívne označil, že pri výbere poistenia sa cestujúci nepozerajú len na najnižšiu cenu, ale zohľadňujú aj rozsah poistného krytia. Uvedomujú si totiž, že zdravotné komplikácie nie sú jediným rizikom, s ktorým sa môžu počas dovolenky stretnúť. Takmer 65 % klientov si tak v minulom roku vybralo komplexnejšie krytie, ktoré okrem štandardných liečebných nákladov a asistenčnej služby zahŕňa aj poistenie batožiny a dokladov, poistenie pre prípad úrazu či poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe.
Jazda na vodnom skútri, vodné lyžovanie, rafting či skákanie na trampolíne patria medzi obľúbené letné atrakcie. Mnohí dovolenkári si však podľa odborníka neuvedomujú, že z pohľadu cestovného poistenia ide o rizikové športy. Súvisiace pripoistenie si v minulom roku uzatvorilo iba 7,5 % klientov.
„Rizikové športy si ľudia často spájajú len s extrémnymi aktivitami. Menej známe však je, že medzi ne patria aj niektoré atrakcie, ktoré sú bežnou súčasťou letnej dovolenky. Rodičov môže prekvapiť napríklad to, že za rizikovú aktivitu sa považuje aj skákanie na trampolíne. Preto odporúčame pri výbere cestovného poistenia zohľadniť aj aktivity, ktoré by ste chceli počas dovolenky vyskúšať,“ doplnil Klimko.
Štatistiky z vlaňajšej letnej sezóny ukázali, že takmer 53 % klientov si uzatvorilo poistenie len deň pred odchodom alebo priamo v deň vycestovania. „Cestovné poistenie býva v praxi často až tou úplne poslednou položkou na zozname úloh pred odchodom. Zriadiť si ho s miernym časovým predstihom sa naozaj oplatí. Ak poistenie neriešime v časovej tiesni, máme dostatok času skontrolovať si reálny rozsah krytia a v pokoji zvážiť pripoistenia podľa toho, čo plánujeme na dovolenke reálne robiť,“ vysvetlil riaditeľ úseku vývoja produktov poisťovne Patrik Klimko.
Za pozitívne označil, že pri výbere poistenia sa cestujúci nepozerajú len na najnižšiu cenu, ale zohľadňujú aj rozsah poistného krytia. Uvedomujú si totiž, že zdravotné komplikácie nie sú jediným rizikom, s ktorým sa môžu počas dovolenky stretnúť. Takmer 65 % klientov si tak v minulom roku vybralo komplexnejšie krytie, ktoré okrem štandardných liečebných nákladov a asistenčnej služby zahŕňa aj poistenie batožiny a dokladov, poistenie pre prípad úrazu či poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe.
Jazda na vodnom skútri, vodné lyžovanie, rafting či skákanie na trampolíne patria medzi obľúbené letné atrakcie. Mnohí dovolenkári si však podľa odborníka neuvedomujú, že z pohľadu cestovného poistenia ide o rizikové športy. Súvisiace pripoistenie si v minulom roku uzatvorilo iba 7,5 % klientov.
„Rizikové športy si ľudia často spájajú len s extrémnymi aktivitami. Menej známe však je, že medzi ne patria aj niektoré atrakcie, ktoré sú bežnou súčasťou letnej dovolenky. Rodičov môže prekvapiť napríklad to, že za rizikovú aktivitu sa považuje aj skákanie na trampolíne. Preto odporúčame pri výbere cestovného poistenia zohľadniť aj aktivity, ktoré by ste chceli počas dovolenky vyskúšať,“ doplnil Klimko.