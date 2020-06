Cestovné poistenie môže pomôcť turistom pri problémoch v horách

Bratislava 23. júna (TASR) – Toto leto mnohí Slováci plánujú dovolenku na Slovensku, niektorých lákajú práve hory. Aj tam sa však turisti môžu dostať do problémov. Lekárske ošetrenie pri zranení v slovenských horách je kryté zdravotným poistením. Pri záchrannej akcii je však situácia iná. Ak turisti nie sú poistení, musia zásah uhradiť sami, upozorňuje poisťovňa Uniqa.



Ak by turistovi pomáhala Horská záchranná služba, akciu bude musieť zaplatiť. Výnimku predstavujú deti. "Aj zdanlivo nenáročná túra sa môže skončiť záchrannou akciou. Stačí, ak zablúdite, uviaznete v ťažkom teréne, zraníte sa alebo vás jednoducho dobodá hmyz a máte alergickú reakciu, je nevyhnutný zásah horskej služby," poznamenala produktová manažérka Uniqa pre cestovné poistenie Ľubomíra Hricová. Tí, ktorí vyhľadávajú náročný terén, by podľa nej mali uvažovať nad uzatvorením tuzemského cestovného poistenia, v rámci ktorého sú kryté aj zásahy horskej služby.



Upozornila tiež na prípady, keď cestujúci nemôže na zaplatenú dovolenku vyraziť. "Niekedy sa stáva, že klienti musia z vážnych príčin predčasne ukončiť dovolenku a vrátiť sa domov. Dôvodom býva úmrtie v rodine alebo živelná udalosť, prípadne ochorenie niektorého z členov rodiny. V takom prípade majú poistení nárok na náhradu uhradených a nevyčerpaných služieb vrátane nákladov na spiatočnú cestu," priblížila Hricová.