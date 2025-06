Cestovné poistenie pre Izrael nie je účinné, upozorňuje poisťovňa

Bratislava 16. júna (TASR) - Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu bezpečnostnú situáciu na celom území Izraela a Palestíny nie je možné klientom cestujúcim do týchto krajín garantovať zaistenie asistenčných služieb. Z tohto dôvodu cestovné poistenie pre dané krajiny nie je účinné, upozornila v pondelok hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová.



Poistenie nie je možné poskytnúť klientom ani v prípade cesty do Iránu. „Dôvodom je nielen zhoršená bezpečnostná situácia v krajine, ale aj medzinárodné sankcie, ktoré sú na ňu uvalené. Kvôli sankčnej klauzule, ktorú máme uvedenú na poistných zmluvách, preto nie je možné poskytnúť klientom poistnú ochranu ani poistné plnenie,“ vysvetlila Lipšicová.



Pripomenula, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vzhľadom na aktuálny konflikt medzi Izraelom a Iránom upozorňuje, že situácia je vysoko nepredvídateľná a kedykoľvek sa môže prudko zhoršiť. Ministerstvo neodporúča občanom SR cestovať do Izraela a na palestínske územia, pre Irán je dokonca vyhlásený najvyšší bezpečnostný stupeň 4, čo znamená opustiť krajinu.



„Uniqa upozorňuje, aby ľudia cestovné odporúčania rešpektovali a podľa možností sa aktuálne vyhli aj okolitým krajinám Blízkeho východu, ako je napríklad Jordánsko. Vzhľadom na rušenie leteckých spojení a mimoriadnu situáciu totiž asistenčné služby nedokážu pomôcť v prípade repatriácie späť na Slovensko,“ zdôraznila hovorkyňa.



V súvislosti s eskaláciou konfliktu medzi Izraelom a Iránom a vyhrotením situácie v regióne Blízkeho východu totiž aktuálne dochádza k uzatváraniu vzdušného priestoru a rušeniu komerčných letov do viacerých krajín v regióne vrátane Izraela, Libanonu, Jordánska, Iraku a Sýrie. Cestujúcim, ktorí uviazli na letisku, odporúča ministerstvo sledovať informácie leteckých spoločností a v prípade možnosti odložiť cestu na neskorší termín.



„V prípade, že bol let zrušený z dôvodu bezpečnostnej situácie, odporúčame klientom ihneď kontaktovať leteckú spoločnosť, ktorá let prevádzkovala a informovať sa o nároku na náhradu škody,“ konštatovala manažérka cestovného poistenia Uniqa Ľubomíra Hricová. Pripomenula, že poistenie cestovného lístka v dôsledku zrušenia alebo presunu letu je vo výlukách a nie je možné ho poistiť.