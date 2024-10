Cestovné výdavky Slovákov na zimnú dovolenku vzrástli medziročne o 5 %

Bratislava 19. októbra (TASR) - Cestovné výdavky Slovákov na zimnú dovolenku oproti minuloročnej sezóne vzrástli o 5 %. Slovenskí dovolenkári na zimnú dovolenku minú v priemere 2574 eur na osobu a preferujú osemdňové pobyty. Najobľúbenejšie sú exotické destinácie ako Maldivy, Dominikánska republika či Thajsko. Vyplýva to z prieskumu cestovnej kancelárie TUI.



"V nadchádzajúcej zimnej sezóne dominujú medzi Slovákmi osemdňové pobyty, na ktoré minú v priemere 2574 eur na osobu, čo je porovnaní s predchádzajúcim rokom o 5 % viac," priblížila Mariana Metwaly Veiglová z TUI ReiseCenter Slovensko.



V rebríčku najobľúbenejších destinácii pre zimnú sezónu 2024/2025 vedú Maldivy. Novinkou je Dominikánska republika, ktorá sa v obľúbenosti slovenských dovolenkárov posunula z vlaňajšieho ôsmeho na aktuálne druhé miesto. Nasledujú Thajsko, Maurícius a Jamajka.



Vlani druhá najobľúbenejšia zimná destinácia Slovákov, Rakúsko, sa pred tohtoročnou zimnou sezónou medzi TOP 10 nedostala. Z bližších lokalít sa najlepšie umiestnilo Španielsko, ktoré je siedmou najobľúbenejšou zimnou destináciou Slovákov. Taliansko sa umiestnilo na deviatom mieste. Z rebríčka vypadli v minulosti obľúbené destinácie zimnej dovolenky Slovákov ako Hurghada, Gran Canaria a Tenerife.



Dovolenkári zo susedného Maďarska v zimnom období tiež uprednostňujú súostrovie v Indickom oceáne, Česi zase radšej cestujú do európskych destinácií. Najviac českých turistov sa túto zimu chystá do Talianska a Rakúska. V Rakúsku a Slovinsku sú najobľúbenejšími zimnými destináciami Španielsko, Egypt a až potom Thajsko či Maldivy.



Slováci za osemdňovú zimnú dovolenku minú v priemere 2575 eur na osobu. Česi do zimnej dovolenky investujú v priemere 1783 eur na osobu, čo je oproti vlaňajšej sezóne približne o 8 % menej. "Menej ako Česi sú ochotní minúť Slovinci, ktorých zimná dovolenka stojí v priemere 1697 eur, pričom aj tu vidíme medziročný pokles vo výdavkoch o 1,5 %," doplnila Metwaly Veiglová.