Cestovnému ruchu v Nemecku sa v marci darilo, potiahol ho domáci dopyt
Autor TASR
Wiesbaden 11. mája (TASR) - Marec bol pre nemecký cestovný ruch celkovo úspešným mesiacom, keď hotely a ďalšie veľké ubytovacie zariadenia zaznamenali takmer 34 miliónov prenocovaní. Medziročne to predstavuje rast o takmer 4 %, čo však ovplyvnil výhradne domáci dopyt. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Nemecké hotely a ďalšie ubytovacie zariadenia s minimálne desiatimi posteľami zaznamenali v marci 33,6 milióna prenocovaní. V prípade domácich hostí sa počet prenocovaní zvýšil medziročne o 3,8 % na 28,3 milióna. Naopak, v prípade zahraničných návštevníkov klesol o 0,4 % na 5,3 milióna.
Domáci turisti boli rozhodujúci, čo sa týka podpory cestovného ruchu v Nemecku, aj v celom prvom kvartáli. Hotely a veľké ubytovacie zariadenia zaznamenali za prvé tri mesiace tohto roka celkovo 86,7 milióna prenocovaní, čo je o 2,5 % viac než v 1. štvrťroku minulého roka. V prípade domácich návštevníkov počet prenocovaní vzrástol o 2,9 %, zo strany zahraničných návštevníkov sa zvýšil iba o 0,8 %.
