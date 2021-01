Cestovný ruch na Liptove a v Tatrách kolabuje, upozorňuje OOCR

Liptovský Mikuláš/Poprad 28. januára (TASR) – Cestovný ruch na Liptove a vo Vysokých Tatrách pre pandémiu nového koronavírusu kolabuje a vo veľkom sa prepúšťa. Upozornili na to tamojšie Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR). Aktuálny stav v cestovnom ruchu považujú za neudržateľný.



"Najväčší zamestnávateľ v cestovnom ruchu ohlásil hromadné prepúšťanie. O prácu prichádza v tomto období 260 jeho kmeňových zamestnancov a reagujú aj ďalší podnikatelia v tomto zdecimovanom sektore," zdôraznila manažérka OOCR Región Liptov Katarína Šarafínová. O prácu podľa nej prídu ďalšie stovky ľudí z cestovného ruchu a hrozí dominový efekt na dodávateľov a na sektor napojené prevádzky.



Podľa riaditeľky liptovskej OOCR Dariny Bartkovej je aktuálna pomoc pre sektor nedostatočná. "Aj keby sme dnes mohli otvoriť prevádzky na Liptove a vo Vysokých Tatrách, niektoré škody už nikdy neopravíme," podotkla.



Výpadok hlavnej zimnej sezóny označili organizácie cestovného ruchu za zničujúci. Volajú po reštarte zimnej sezóny aspoň v režime, ktorý fungoval koncom minulého roka.



"Na to, aby sme mohli prevádzkovať stredisko, musíme zaplatiť nemalé nájmy urbárom a štátnym lesom za prenájom pozemkov pod našimi lanovkami, prevádzkami či zjazdovkami. Musíme mať s dodávateľmi energií nakontrahované odbery, za ktoré platíme, aj keď ich nevyužijeme. To, že sme museli zatvoriť stredisko, neznamená, že sme zo dňa na deň bez nákladov," ozrejmil riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský. Obrovské náklady podľa neho mali, majú a budú mať. Zhodnotil, že kompenzácia z ministerstva dopravy je pre nich, ako veľkú spoločnosť, porovnateľná s nákladmi na jeden deň.