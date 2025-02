Cestovný ruch nesmie byť nástrojom politických hier, tvrdia združenia

Bratislava 15. februára (TASR) - Od vzniku Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR sa podarilo presadiť množstvo systémových zmien v prospech slovenského gastra, hotelierstva, destinačného manažmentu a cestovného ruchu. Upozorňujú na to zamestnávatelia združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) a Asociácii organizácií cestovného ruchu (AOCR). V stanovisku zároveň vyzývajú vládnu koalíciu, aby zo sektora cestovného ruchu nerobila nástroj politických hier, ale, naopak, podporila ďalší rozvoj odvetvia zachovaním odbornosti vedenia.



Najväčšie stavovské organizácie v sektore cestovného ruchu na Slovensku zdôrazňujú, že od vzniku ministerstva pod vedením Dušana Keketiho (nominant SNS) došlo k zásadnému zefektívneniu profesijného dialógu medzi sektorom a vládou. "Spoločne so súčasným ministrom cestovného ruchu sa nám podarilo presadiť historicky najvyššie zníženie DPH na stravovacie a ubytovacie služby, a to dokonca v čase zásadnej konsolidácie verejných financií, ktoré má priamy pozitívny vplyv na znižovanie nákladov jednotlivých prevádzok, a tým aj na dostupnosť kvalitných gastronomických služieb," upozorňujú asociácie, pripomínajúce, že pozitívnych výsledkov ročnej spolupráce je v sektore oveľa viac - od systémovej podpory rozvoja cestovného ruchu a športu, cez dôstojnú reprezentáciu Slovenska v očiach zahraničných partnerov.



Vyzývajú preto vládnu koalíciu, aby politickými krokmi nehazardovala so stabilitou sektora - kľúčového odvetvia pre hospodársky rast a zamestnanosť v mnohých regiónoch Slovenska.



V piatok (14. 2.) podporu súčasnému vedeniu MCRŠ s ohľadom na doterajšiu spoluprácu a výsledky vyjadril Zväz cestovného ruchu (ZCR) SR. Upozornil, že akýkoľvek zásah do nastavených procesov smerujúcich k realizácii stratégie a plánov súčasného vedenia rezortu sa negatívne prejaví vo vnímaní odbornej, ale i laickej verejnosti.