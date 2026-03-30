Cestovný ruch v Grécku a na Cypre pociťuje dôsledky vojny v Iráne
Zástupcovia turizmu v Aténach uviedli, že zaznamenávajú výrazný pokles rezervácií.
Autor TASR
Atény 30. marca (TASR) - Podniky pôsobiace v gréckom a cyperskom cestovnom ruchu s obavami sledujú vojnu v Iráne. Najmä hotelové siete sa obávajú dôsledkov, ak bude vojna pretrvávať aj počas kľúčovej dovolenkovej sezóny. Informovala o tom agentúra DPA.
Zástupcovia turizmu v Aténach uviedli, že zaznamenávajú výrazný pokles rezervácií. Podľa cestovných kancelárií a hotelových sietí mnohí dovolenkári váhajú a vyčkávajú, ako sa situácia na Blízkom východe vyvinie.
Grécka ministerka cestovného ruchu Olga Kefalogianniová už minulý týždeň poukázala na psychologický vplyv vojny, verí však, že v prípade Grécka by turisti mali považovať letoviská za bezpečné. Krajina je totiž dostatočne vzdialená od oblasti konfliktu.
Cyprus je však bližšie a dôsledky vojny už pocítil priamo. Začiatkom marca dron iránskej výroby zasiahol britskú základňu Akrotiri neďaleko Limassolu, kde spôsobil menšie škody.
Cyperská vláda medzičasom uvoľnila 200 miliónov eur s cieľom zmierniť dôsledky krízy na Blízkom východe na cestovný ruch. Okrem toho plánuje poskytnúť podporu aj leteckým spoločnostiam. Podľa cyperského ministerstva cestovného ruchu ostrovná krajina zvlášť nepriaznivo pociťuje pokles počtu turistov z niektorých významných trhov. Sú nimi napríklad Izrael a niektoré arabské štáty.
