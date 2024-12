Cestovný ruch v Nemecku láme rekordy napriek poklesu ekonomiky

Wiesbaden 11. decembra (TASR) - Cestovný ruch v Nemecku prekvitá. Prinajmenšom z hľadiska počtu turistických prenocovaní v tomto roku, ktoré za 10 mesiacov do konca októbra prekonali rekordné čísla z roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. TASR správu prevzala z DPA.



Podľa štatistík hotely, penzióny, kempingy a iné formy ubytovania zaznamenali od januára do konca októbra 2024 približne 433 miliónov prenocovaní. To predstavuje medziročný nárast o 1,6 %. Bolo to tiež viac než 432,3 milióna prenocovaní zaregistrovaných v roku 2019, uviedol Destatis.



V auguste, keď vrcholí letná turistická sezóna v Európe, padol mesačný rekord v počte prenocovaní v Nemecku. Do týchto čísiel sú pritom zahrnuté len väčšie ubytovacie zariadenia s minimálne 10 izbami.



V samotnom októbri sa počet prenocovaní v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšil o 1,1 % na 7 miliónov osôb. Drvivú väčšinu pritom stále tvorili domáci, nemeckí turisti, a to 38,5 milióna prenocovaní, o 2,7 % viac ako pred rokom.



Toto sú veľmi dobré výsledky vzhľadom na to, že mnohí ľudia v Nemecku radšej nesiahajú na svoje úspory po období vysokej inflácie a po poklese ekonomiky. Nemci tradične patria medzi tých, ktorí zvyčajne veľa míňajú na dovolenky.