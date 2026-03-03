< sekcia Ekonomika
Cestovný ruch v piešťanskom regióne vlani zaznamenal vyššie tržby
Autor TASR
Piešťany 3. marca (TASR) - Cestovný ruch v piešťanskom regióne vlani zaznamenal vyššie tržby, stabilný nárast prenocovaní a výrazné zlepšenie využitia ubytovacích kapacít. Slovensko vykázalo približne sedempercentný rast návštevníkov, destinácia Piešťany dosiahla štvorpercentný rast prenocovaní a 13-percentný rast tržieb v ubytovacích zariadeniach. TASR o tom informovali z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany.
Ako uviedli, ubytovanie na Slovensku celkovo vykázalo za rok 2025 tržby 709 miliónov eur s medziročným nárastom 15,7 %. Analytici poukazujú na to, že tržby rástli rýchlejšie než počet hostí, pričom tržba na jedno prenocovanie stúpla približne o 11 %.
Dynamika je pripisovaná rozšíreniu kapacít, najmä apartmánových bytov ponúkaných na krátkodobý prenájom. Tento segment ubytovania podľa miestnych hotelierov priťahuje predovšetkým víkendových hostí, rodiny a menšie skupiny, čím zároveň podporuje využívanie gastronomických a služobných zariadení v destinácii.
Podľa predbežných údajov členských samospráv OOCR Rezort Piešťany najvýraznejší nárast prenocovaní dosiahla obec Banka, kde počet nocí strávených návštevníkmi stúpol zo 17.586 na 45.539, čo predstavuje nárast o 159 %. Vlani sa do OOCR zaradili aj obce Hubina so 575 nocami a Koplotovce, čo predstavuje podľa predstaviteľov rezortu „malý, no výrečný signál rozširovania turistickej destinácie“.
Medzi významné medziročné pohyby patrí nárast prenocovaní izraelských návštevníkov o 26 %. Izraelčania podľa štatistík zostávajú v piešťanskej destinácii až dvojnásobne dlhšie než iní návštevníci - priemerne 11,1 noci oproti 4,9 dňa, čo podľa OOCR prináša významný ekonomický prínos.
Tento trend sa pripisuje kombinácii priamej leteckej linky Tel Aviv - Piešťany a cielenej marketingovej kampane na izraelskom trhu. Kampaň koordinuje OOCR Rezort Piešťany v rámci kooperačného projektu Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj, pričom KOCR pokrýva aj arabský trh.
