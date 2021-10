Cestovný ruch v Tatrách a na Liptove po lete naďalej čelí prepadu

Vysoké Tatry/Liptovský Mikuláš 21. októbra (TASR) - Cestovný ruch v Tatrách a na Liptove je po lete naďalej v červených číslach. TASR o tom vo štvrtok informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Zhodnotila, že nárast ubytovaných hostí počas letných mesiacov krivku prepadu mierne vyrovnal, avšak jesenné mesiace podľa jej slov priniesli do prevádzok krutú realitu. Ako podotkla, pomôcť by mohli aj rekreačné poukazy.



"Podľa údajov zo Štatistického úradu SR narástol počet hostí v ubytovacích zariadeniach predovšetkým vďaka návštevníkom zo Slovenska. Oblastné organizácie vo Vysokých Tatrách a na Liptove uskutočnili prieskum medzi ubytovateľmi aj u respondentov z radov verejnosti s cieľom zistiť motív ich rozhodovania pre trávenie dovolenky na Slovensku. Podľa výsledkov ankety sa zdá, že hotelierom v týchto regiónoch výrazne pomáhajú rekreačné poukazy," priblížila Blašková.



Ako dodala, 75 percent respondentov uviedlo, že o možnosti využívania rekreačných poukazov vedia, zhruba 18 percent zúčastnených však nepozná detaily, akým spôsobom tento benefit použiť. Viac ako 79 percent opýtaných má možnosť preplatenia poukazu v zamestnaní a 56 percent tento bonus v poslednom roku aj využilo. "Vo Vysokých Tatrách podľa prieskumu poskytuje možnosť využívania rekreačných poukazov takmer 98 percent ubytovateľov, tento údaj je totožný aj s údajmi z Liptova. Viac ako 50 percent z nich uvádza, že vďaka poukazom návštevnosť ich zariadení stúpla. Podiel využitých poukazov na celkovom ubytovaní bol do 30 percent," uviedla Blašková.



V oboch regiónoch vyše 80 percent hotelierov súhlasí, že rekreačné poukazy by mali ostať zachované ako nástroj odmeňovania pre zamestnancov a zároveň podpora domáceho cestovného ruchu. Hotelieri však poznamenávajú aj fakt, že je potrebné venovať sa aj ďalším možnostiam. Aby poukazy neostali jedinou možnosťou pre cestovný ruch na Slovensku.