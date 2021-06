Cestovný ruch vo svete sa pravdepodobne nezotaví skôr ako v roku 2023

Ženeva 30. júna (TASR) - Medzinárodný turizmus bude tento rok pravdepodobne stagnovať, uviedla Organizácia Spojených národov (OSN), čo by mohlo znamenať straty za viac než 2 bilióny USD. Navyše, úplne zotavenie na predpandemickú úroveň neočakávajú skôr ako o dva roky.



Ako uviedli v najnovšej správe Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD) a Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO), počet zahraničných turistov vo svete by mal s výnimkou niektorých západných trhov v tomto roku stagnovať, čo môže viesť k stratám na úrovni 2,4 bilióna USD (2,02 bilióna eur). Zároveň dodali, že s plným zotavením turizmu organizácie nepočítajú skôr ako v roku 2023. Správa okrem toho uvádza, že na obnovenie dôvery a návrat do normálu v oblasti medzinárodného turizmu, od ktorého závisia najmä malé ostrovné štáty, bude nevyhnutná vakcinácia a covidové certifikáty.



V roku 2020 klesol počet zahraničných turistov vo svete oproti predpandemickému roku 2019 o 73 %, čo podľa posledných odhadov viedlo k stratám v turizme a naň naviazaných sektoroch na úrovni 2,4 bilióna USD, uvádza sa v správe UNCTAD a UNWTO. "Vyhliadky na tento rok nie sú o nič lepšie," povedal Ralf Peters z analytického oddelenia UNCTAD.



"Prvé tri mesiace roka boli opäť dosť zlé, ľudia príliš necestovali," uviedol. Ako dodal, s určitým zotavením, aspoň v Severnej Amerike a Európe, sa počíta v 2. polroku, pričom organizácie vychádzajú najmä z tempa vakcinácie.



Správa UNCTAD a UNWTO stanovila tri scenáre vývoja pre rok 2021, podľa ktorých by počet zahraničných turistov vo svete mal klesnúť oproti predpandemickému roku 2019 o 63 % až 75 %. Prípadné straty by tak dosiahli od 1,7 bilióna do 2,4 bilióna USD.



Zorica Uroševičová z UNWTO povedala, že medzinárodný turizmus sa v súčasnosti vrátil o 30 rokov späť, čo ohrozuje živobytie obyvateľov vo viacerých krajinách. Časom sa situácia zlepší, podľa Sandry Carvaovej z UNWTO však tempo zotavovania turizmu sa bude výrazne líšiť od oblasti k oblasti a od krajiny ku krajine.



(1 EUR = 1,1888 USD)