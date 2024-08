Cestovný ruch vo Viedni v 1. polroku výrazne vzrástol

Viedeň 1. augusta (TASR) - Cestovný ruch vo Viedni zaznamenal v prvej polovici tohto roka výrazný vzostup. Rezervácie v hoteloch a penziónoch rakúskej metropoly sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 10 % na 8,26 milióna prenocovaní, oznámila vo štvrtok viedenská agentúra cestovného ruchu WienTourismus. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Čisté príjmy z turizmu sa za päť mesiacov do konca mája zvýšili o 14 % na 445,7 milióna eur. Aktuálnejšie údaje o obrate zatiaľ nie sú k dispozícii. Príjmy z prenocovaní tak rástli rýchlejším tempom ako ich počet, čo signalizuje, že zvýšenie cien sa podnikateľom vo viedenskom turizme vyplatilo.



Najväčší podiel na rezerváciách ubytovania v tomto roku do konca júna mali návštevníci z Rakúska, na ktorých pripadlo 1,65 milióna prenocovaní. Tesne za nimi nasledovali dovolenkári z Nemecka s necelými 1,61 milióna prenocovaní a na treťom mieste sa s výrazným odstupom umiestnili hostia z USA so 473.000 prenocovaniami.