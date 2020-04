Cestovným kanceláriám by mali pomôcť pôžičky a odklad termínu zájazdov

Bratislava 15. apríla (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré by pomohli cestovným kanceláriám preklenúť krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu. Zákazníci, ktorí už zaplatili za zrušené dovolenky, by mali mať možnosť odložiť si zájazd až o 18 mesiacov, či odstúpiť od zmluvy bez sankcií. Cestovné kancelárie by mohli dostať bezúročné pôžičky, informovalo v stredu MH SR.



Rezort hospodárstva na návrhu pracuje na základe rokovania a dohody so zástupcami ministerstva dopravy, Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (SACKA), Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR a Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO). "Snažíme sa o také riešenie, aby nebola ohrozená platobná schopnosť cestovných kancelárií a poisťovní a zároveň, aby sa dodržala úroveň ochrany cestujúceho nastavená súčasnou legislatívou," zdôraznil štátny tajomník MH Ján Oravec. "Všetky dotknuté strany si uvedomujú mimoriadnosť situácie, do ktorej sa dostali, a podporujú spravodlivé riešenie, ktoré neukráti ani jednu stranu značným spôsobom," dodal Oravec.



Cestovné kancelárie riešia dve skupiny klientov. Ide o tých, ktorí už v súčasnosti alebo v blízkej dobe mali cestovať, ich zájazdy sú zrušené, ale klienti za ne zaplatili. Druhú skupinu tvoria klienti, ktorí majú zaplatené zálohy prevažne letných zájazdov. V prípade prvej skupiny je treba nastaviť mechanizmus a pomoc zo strany štátu tak, aby neboli ohrozené cestovné kancelárie. Zájazdy na letnú sezónu sa v súčasnosti nerušia. Túto problematiku bude riešiť práve pripravovaný legislatívny návrh.