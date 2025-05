Cestu do časti Lukavica plánujú pre zosuv podložia rekonštruovať

Žarnovica 1. mája (TASR) - Žarnovická samospráva plánuje rekonštrukciu cesty do miestnej časti Lukavica, na ktorej potrebuje sanovať výrazný posun podložia. Primátorka Alena Kazimírová priblížila, že vďaka podpore vlády, ktorá jej na stredajšom (30. 4.) výjazdovom rokovaní v Malej Lehote v okrese Žarnovica vyčlenila na tento účel 100.000 eur, nechá vypracovať projektovú dokumentáciu.



Ako uviedla, ide o jedinú príjazdovú cestu do tejto prímestskej časti. Nachádza sa v svahu a lemuje povodie Hrona, no pre zosuv pôdy sa vozovka v niektorých úsekoch trhá. Preto nechá mesto vypracovať najprv projektovú dokumentáciu. „Potom uvidíme, ako vyjdú finančné prostriedky, či by sme nemohli aspoň prvú časť z tých peňazí opraviť,“ podotkla.



Vďaka podpore od vlády vo výške 30.000 eur doplnia v Žarnovici aj detské ihriská novými zostavami a tiež mobiliár v meste. Vláda vyčlenila finančné prostriedky vo výške 10.000 eur aj na revitalizáciu tunajšieho plochodrážneho štadióna, ktorým je jediným svojho druhu na Slovensku.



Na výjazdovom rokovaní vlády však primátorka tlmočila aj problém samospráv so zdĺhavým procesom verejného obstarávania, ktorý komplikuje rozvojové projekty miest a obcí. Spomenula prípad budovania kanalizácie v Žarnovici, na ktorú Stredoslovenská vodárenská spoločnosť získala dotáciu ešte vlani.



„Sme tak v polovici cesty, je vysúťažený dodávateľ, teraz sa bude podpisovať zmluva, bude nasledovať kontrola tri mesiace, potom budú mať pol roka na to, aby urobili realizačnú dokumentáciu,“ podotkla s tým, že s realizáciou sa možno začne až budúci rok.



Podpredseda vlády SR a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v tejto súvislosti zdôraznil, že dnešný zákon o verejnom obstarávaní prináša problémy so zdĺhavými procesmi. „Jednoducho Úrad pre verejné obstarávanie nevydáva včas rozhodnutia, ktoré vážnym spôsobom ohrozujú čerpanie európskych peňazí,“ skonštatoval Taraba.



Dodal, že po interpeláciách starostov a primátorov bol aj spolu s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelom Migaľom (nezávislý) poverený tým, aby pripravili v urýchlenej lehote dostatočné zmeny na to, aby boli nielen garantované procesy transparentnosti, ale aby vedeli ísť vysúťažené projekty do realizačnej fázy.