Cestu I/16 medzi Bohúňovom a Plešivcom čaká modernizácia
Autor TASR
Plešivec 31. marca (TASR) - Cesta I/16 medzi obcami Bohúňovo a Plešivec v okrese Rožňava prejde modernizáciou za 1,5 milióna eur. Práce sa začnú v stredu (1. 4.) a prinesú i dopravné obmedzenia. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Lukáš Trepáč.
Na hlavnom dopravnom ťahu na Gemeri prejde modernizáciou plocha s výmerou 35.000 štvorcových metrov. Opravou cesty sa odstráni poškodenie asfaltového krytu vozovky, rekonštrukcia bude realizovaná technológiou recyklácie za horúca, ktorá je podľa cestárov šetrnejšia k životnému prostrediu. „Pôvodný materiál sa z cesty neodváža, recykluje sa a nová asfaltová vrstva sa vyrába na mieste, preto ju netreba privážať z iných zdrojov,“ vysvetlil Trepáč.
Práce medzi Bohúňovom a Plešivcom sú naplánované do 16. apríla a prinesú i dopravné obmedzenia. „Počas opravy cesty bude doprava striedavo riadená semaformi alebo regulovčíkmi v jednom jazdnom pruhu,“ priblížil hovorca SSC s tým, že celkové náklady na rekonštrukciu úseku predstavujú 1,5 milióna eur s DPH.
