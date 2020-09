Cestu I/63 medzi Rovinkou a Podunajskými Biskupicami uzavrú

Bratislava 11. septembra (TASR) – Cestu I/63 medzi obcou Rovinka a bratislavskou mestskou časťou Podunajské Biskupice pre práce na výstavbe bratislavského nultého obchvatu od piatka 22.00 h úplne uzavrú. Obmedzenie potrvá do stredy (16. 9.) 4.00 h. Úsek bude možné obísť po vyznačených obchádzkových trasách. Upozorňuje na to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.



Hlavný zhotoviteľ obchvatu - spoločnosť D4R7 Construction, na svojom webe spresňuje, že uzávera cesty bude v mieste križovatky Rovinka. Obchádzková trasa v smere do Bratislavy povedie pre nákladné vozidlá a vozidlá s platnou diaľničnou známkou po rýchlostnej ceste R7 a diaľnici D4 v smere do Bratislavy. Pre osobné vozidlá bez platnej diaľničnej známky je možná obchádzková trasa po ceste Košariská na nový obchvat Mosta pri Bratislave a následne po ulici Odeská v smere do Bratislavy.



Obchádzková trasa v smere z Bratislavy povedie pre nákladné vozidlá a vozidlá s platnou diaľničnou známkou po diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7 v smere Dunajská Lužná/Rovinka. "Pre osobné vozidlá bez platnej diaľničnej známky je možná po ceste Odeská na nový obchvat Mosta pri Bratislave a následne po ulici Košariská v smere Dunajská Lužná a Rovinka," spresnila D4R7 Construction.



Projekt bratislavského nultého obchvatu zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami.