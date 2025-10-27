< sekcia Ekonomika
Cestu I/9 pri Trenčíne otvoria pre motoristov v júli budúceho roka
Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (SSC) Norberta Polievku sú niektoré piliere na oboch mostoch úplné nové, niektoré zrekonštruovali.
Autor TASR
Trenčín 27. októbra (TASR) - Cestu I/9 od diaľničného privádzača pri Drietome smerom na Bánovce nad Bebravou spustia do prevádzky v júli budúceho roka s polročným predstihom. Počas kontrolného dňa to v pondelok povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma.
Pôvodne mali byť práce na rekonštrukcii cesty podľa neho ukončené v roku 2024. Nevyhovujúci stav dvoch mostov ponad Váh a inundačný kanál, ich následná asanácia a preprojektovanie rekonštrukcie spôsobili, že termín posunuli až na prelom rokov 2026 a 2027.
„Momentálne sa ukladajú nosníky oboch mostov, zhotoviteľ bude schopný ukončiť celú stavbu do konca júna budúceho roka,“ doplnil Choma s tým, že zmenou projektov, asanáciou a postavením nových mostov cena diela stúpla z pôvodných 14 miliónov na 40 miliónov eur. Pozitívom podľa neho je, že preprojektovaním sa vytvorí na mostoch aj chodník pre peších a cyklotrasa.
Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (SSC) Norberta Polievku sú niektoré piliere na oboch mostoch úplné nové, niektoré zrekonštruovali. Momentálne ukladajú na piliere nosníky, kompletne by mali byť na oboch mostoch uložené do 12. novembra. Skrátenie doby rekonštrukcie o pol roka vníma pozitívne, je to podľa neho benefit pre všetkých, ktorí budú cestu používať.
Pôvodne mali byť práce na rekonštrukcii cesty podľa neho ukončené v roku 2024. Nevyhovujúci stav dvoch mostov ponad Váh a inundačný kanál, ich následná asanácia a preprojektovanie rekonštrukcie spôsobili, že termín posunuli až na prelom rokov 2026 a 2027.
„Momentálne sa ukladajú nosníky oboch mostov, zhotoviteľ bude schopný ukončiť celú stavbu do konca júna budúceho roka,“ doplnil Choma s tým, že zmenou projektov, asanáciou a postavením nových mostov cena diela stúpla z pôvodných 14 miliónov na 40 miliónov eur. Pozitívom podľa neho je, že preprojektovaním sa vytvorí na mostoch aj chodník pre peších a cyklotrasa.
Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (SSC) Norberta Polievku sú niektoré piliere na oboch mostoch úplné nové, niektoré zrekonštruovali. Momentálne ukladajú na piliere nosníky, kompletne by mali byť na oboch mostoch uložené do 12. novembra. Skrátenie doby rekonštrukcie o pol roka vníma pozitívne, je to podľa neho benefit pre všetkých, ktorí budú cestu používať.