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Cestu I/9 pri Trenčíne s dvoma novými mostami sprístupnia koncom júla
Zostáva už len osadenie zvodidiel, dokončiť vodorovné a zvislé dopravné značenie.
Autor TASR
Trenčín 22. júna (TASR) - Cestu medzinárodného významu I/9 v úseku Chocholná-Velčice - Veľké Bierovce aj s dvoma novými mostami otvoria pre motoristov koncom júla tohto roku. V pondelok o tom informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.
Oba nové mosty sú podľa neho stavebne dokončené, zostáva už len osadenie zvodidiel, dokončiť vodorovné a zvislé dopravné značenie. „Do 30. júna má zhotoviteľ termín dokončenia, 6. a 7. júla bude spoločné stretnutie s odborom dopravy okresného úradu a ak bude všetko v poriadku, Okresný úrad Trenčín vydá do konca júla užívacie povolenie na kompletný 7,5-kilometrový úsek cesty I/9,“ priblížil Baška.
Pripomenul, že mosty nestihnú otvoriť pred najväčším slovenským hudobným festivalom Pohoda. Kompetentní majú pripravené obchádzky tak, ako to bolo v minulom roku.
TSK musel pre výstavbu nových mostov zabezpečiť náhradné obchádzkové trasy na ceste tretej triedy cez Trenčiansku Turnú a na ceste II/507 do Trenčína. Uzávera sa dotkla aj ďalších ciest druhej triedy, ktoré sú tranzitné pre kamiónovú dopravu - cesta z Beckova cez Trenčianske Stankovce a z Ilavy cez Homôlku na hornú Nitru.
S rekonštrukciou 7,5-kilometrového úseku Chocholná-Velčice - Mníchova Lehota sa tak začalo v máji 2022. Pôvodne mali byť práce ukončené v roku 2023, neskôr termín presunuli na rok 2024.
Nevyhovujúci stav dvoch mostov ponad Váh a inundačný kanál, ich následná asanácia, preprojektovanie rekonštrukcie, výstavba nových mostov spôsobili, že termín posunuli až na prelom rokov 2026 a 2027. Termín zhotoviteľ skrátil do konca júna.
Ako informoval generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC) Norbert Polievka, zmenou projektov, asanáciou a postavením nových mostov, ale aj výstavbou novej kruhovej križovatky pri Veľkých Bierovciach cena diela stúpla o 36 miliónov eur na 56,3 milióna eur.
Podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy Igora Chomu následne spustia procesy rekonštrukcie panelovej cesty z Chocholnej-Velčíc po hraničnú obec Drietoma. Aktuálne prebieha majetkovoprávne vyrovnanie medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a SSC. Nasledovať bude príprava projektu a samotná rekonštrukcia.
Oba nové mosty sú podľa neho stavebne dokončené, zostáva už len osadenie zvodidiel, dokončiť vodorovné a zvislé dopravné značenie. „Do 30. júna má zhotoviteľ termín dokončenia, 6. a 7. júla bude spoločné stretnutie s odborom dopravy okresného úradu a ak bude všetko v poriadku, Okresný úrad Trenčín vydá do konca júla užívacie povolenie na kompletný 7,5-kilometrový úsek cesty I/9,“ priblížil Baška.
Pripomenul, že mosty nestihnú otvoriť pred najväčším slovenským hudobným festivalom Pohoda. Kompetentní majú pripravené obchádzky tak, ako to bolo v minulom roku.
TSK musel pre výstavbu nových mostov zabezpečiť náhradné obchádzkové trasy na ceste tretej triedy cez Trenčiansku Turnú a na ceste II/507 do Trenčína. Uzávera sa dotkla aj ďalších ciest druhej triedy, ktoré sú tranzitné pre kamiónovú dopravu - cesta z Beckova cez Trenčianske Stankovce a z Ilavy cez Homôlku na hornú Nitru.
S rekonštrukciou 7,5-kilometrového úseku Chocholná-Velčice - Mníchova Lehota sa tak začalo v máji 2022. Pôvodne mali byť práce ukončené v roku 2023, neskôr termín presunuli na rok 2024.
Nevyhovujúci stav dvoch mostov ponad Váh a inundačný kanál, ich následná asanácia, preprojektovanie rekonštrukcie, výstavba nových mostov spôsobili, že termín posunuli až na prelom rokov 2026 a 2027. Termín zhotoviteľ skrátil do konca júna.
Ako informoval generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC) Norbert Polievka, zmenou projektov, asanáciou a postavením nových mostov, ale aj výstavbou novej kruhovej križovatky pri Veľkých Bierovciach cena diela stúpla o 36 miliónov eur na 56,3 milióna eur.
Podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy Igora Chomu následne spustia procesy rekonštrukcie panelovej cesty z Chocholnej-Velčíc po hraničnú obec Drietoma. Aktuálne prebieha majetkovoprávne vyrovnanie medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a SSC. Nasledovať bude príprava projektu a samotná rekonštrukcia.