Cestu lokálnym nákupným centrám ukazuje lučenecký M-MARKET

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 zachytený v prenájme nehnuteľností, ďalej v správcovských a developerských činnostiach a tiež facility managemente. Medzi známy projekt spoločnosti patrí sieť nákupných a obchodných centier KOCKA. Je hrdým správcom Nadácie M-MARKET

Lučenec 23. septembra (OTS) - Cieľom je rozvíjať koncept pôvodných obchodných centier Kocka a zároveň vytvárať širšiu štruktúru s etablovanými retailovými partnermi.Vzhľadom k tomu, že kľúčovým nájomcom siete nákupných centier Kocka boli supermarkety CBA, po ukončení činnosti zo strany poľských majiteľov Enterprise Investors, boli tieto prevádzky určité obdobie nefunkčné. Ambíciou spoločnosti M-Market je preto širšia diverzifikácia nájomníkov. Jednu značku kotevného nájomcu tak postupne nahrádza viac renomovaných operátorov, napríklad reťazec Billa, COOP Jednota Slovensko alebo Tesco. Rokovania so zástupcami sietí pokračujú.V Bratislave pripadá na jedného obyvateľa vyše 1000 m2 „áčkových“ nákupných plôch, a to sa ešte očakáva otvorenie Stanice Nivy (70 000 m2) a Eurovea 2 (25 000 m2). Priestor pre moderný retail je ale stále v regiónoch. Ukazuje to i minuloročný prieskum Shopping Centre Index, ktorý vydáva na Slovensku medzinárodná realitno-konzultačná spoločnosť CBRE. Práve menšie nákupné centrá s vyváženým mixom nájomcov sú agilné a mimoriadne životaschopné. Toto je vízia, ktorú naplno uchopil lučenecký M-Market . Tucet prevádzok siete KOCKA dnes dláždi cestu pre lokálne nákupné centrá.“ vysvetľuje predseda predstavenstva a prezident spoločnosti M-MARKET, a.s. a konkretizuje: „