Cestu na Príslope rozšíria o tretí jazdný pruh v smere stúpania

Oravský Podzámok 25. septembra (TASR) - Cestu prvej triedy na horskom priechode Príslop medzi okresmi Dolný Kubín a Námestovo rozšíria o tretí jazdný pruh v smere stúpania. Na brífingu o tom v stredu informoval štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma. Vynovenú cestu by chceli odovzdať do užívania na jeseň budúceho roka.



V úseku už niekoľko mesiacov robia rekonštrukčné práce, pôvodne tam boli dva jazdné pruhy. Rozhodnutie o pridaní tretieho podľa Chomu padlo zhruba minulý týždeň. "Cestujúca verejnosť to určite uvíta, pretože sa zvýrazní dynamika jazdy do kopca a bude to mať dosah aj na bezpečnosť premávky," poznamenal.



Štátny tajomník uviedol, že na rozšírenie prác bolo potrebné urobiť niekoľko krokov. Išlo najmä o finančnú prípravu či zmenu slovenskej technickej normy. Je tiež nutné urobiť dodatky k zmluvám. "Nepôjde to zvláštnym verejným obstarávaním, ale aktuálny zhotoviteľ dostane pokyn na rozšírenie prác o tretí pruh. Slovenská správa ciest (SSC) zároveň musí pristúpiť k dopracovaniu projektovej dokumentácie," vysvetlil Choma. To však podľa neho nebude trvať dlho, projekt by mal byť hotový do dvoch - troch mesiacov. Súčasťou procesu bude tiež majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré vlastnia Lesy SR a štyria súkromní vlastníci.



Generálny riaditeľ SSC Norbert Polievka doplnil, že tretí pruh chcú dostavať a dielo odovzdať v pôvodne stanovenom termíne, ktorým je september 2025. "Všetko je nastavené tak, aby sme to stihli, ale máme tam jeden veľký otáznik, ktorým je spomínané majetkovoprávne vysporiadanie. Ak nám toto prejde hladko, termín bude dodržaný," ubezpečil.



Pôvodná cena stavby bola 3,9 milióna eur s DPH, podľa odborných odhadov by sa pri dobudovaní ďalšieho pruhu mala navýšiť ešte o 800.000 až jeden milión eur. Presné čísla ukáže až vyhotovená projektová dokumentácia. Na stavbe očakávajú aj minimálne trojmesačnú zimnú prestávku, podľa šéfa SSC je veľká pravdepodobnosť, že úsek zatiaľ zostane sprejazdnený v jednom pruhu.