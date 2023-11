Cestu pri Dolných Orešanoch v noci na piatok opäť obnovia

Trnava 30. novembra (TASR) - V noci na piatok (1. 12.) obnovia po komplexnej modernizácii premávku na ceste druhej triedy pri Dolných Orešanoch v okrese Trnava. Prepája Trnavský a Bratislavský kraj, investor Trnavský samosprávny kraj (TTSK) získal na ňu nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 4,1 milióna eur. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.



Ide o úsek od hranice Bratislavského a Trnavského kraja cez Dolné Orešany po začiatok obce Horné Orešany v dĺžke 5,7 kilometra. "Vytvorili sme modernú a bezpečnú komunikáciu pod Malými Karpatmi so zníženou hlučnosťou, čo ocenia aj miestni obyvatelia. So skvalitnením cestného koridoru mienime pokračovať, podali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu nadväzujúceho úseku cez Horné Orešany po začiatok Smoleníc v dĺžke 4,9 kilometra vo výške päť miliónov eur," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Modernizácia bola rozdelená na niekoľko etáp. V prvej etape od polovice apríla do konca augusta prešla rekonštrukciou časť medzi hranicou Bratislavského a Trnavského kraja a križovatkou v centre Dolných Orešian. Premávka po tejto časti bola obnovená 1. septembra. Druhá etapa rekonštrukcie sa sústredila najmä do intravilánu obce Dolné Orešany a pokračovala smerom po začiatok Horných Orešian. V obci vznikli priechody pre chodcov s bezbariérovou úpravou a vodorovným značením s protišmykovou úpravou. Upravené boli aj existujúce nástupištia autobusových zastávok. Stavebné práce na úseku realizovala po verejnom obstarávaní spoločnosť Skanska SK za sumu 3,9 milióna eur.



V rámci cesty II/502 zrekonštruoval TTSK v tomto roku most v Horných Orešanoch z vlastných prostriedkov. Zámerom je zmodernizovať komunikáciu až po Vrbové, pričom chce modernizáciu rovnako spolufinancovať z eurofondov.