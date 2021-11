Cestu v Dolných Rakovciach zrekonštruovali za 124.000 eur

Turčianske Teplice 4. novembra (TASR) - Samospráva Turčianskych Teplíc zabezpečila rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti Dolné Rakovce. Do opravy investovala 124.000 eur, stavbu by mal zhotoviteľ mestu odovzdať v najbližšom období. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Igor Hus.



"Dovedna 6470 štvorcových metrov asfaltovej plochy zmenilo nielen pohľad na Dolné Rakovce, ale aj užívateľský komfort ich obyvateľov," skonštatoval Hus.



Od prvej etapy výstavby miestnej komunikácie už podľa neho uplynulo 18 rokov. "Museli sme sa vyrovnať aj s výmenou dažďových vpustov, ktoré sa kradli a končili v druhotných surovinách. Vymenili sme ich za pogumované," ozrejmil.



Stavbu už zhotoviteľ dokončil, ale ešte neodovzdal mestu. "Zostali tam menšie nedorobky, ktoré by sa mali v najbližších dňoch odstrániť," dodal Hus.