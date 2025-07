Cestujete na dovolenku? Na toto by ste mali myslieť pri poistení

Bratislava 8. júla (TASR) - Slováci najčastejšie využívajú cestovné poistenie na úhradu liečebných nákladov, zrušenie vopred objednaných služieb či riešenie problémov s batožinou a stratou dokladov. Práve poistenie batožiny kryje aj škody pri strate či krádeži dokladov. Zdôraznili to hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová a manažérka cestovného poistenia Uniqa Ľubomíra Hricová.



Vlani počas letnej sezóny tvorila najväčší podiel poistných udalostí úhrada liečebných nákladov. „Dovolenkári často vyhľadávajú lekársku pomoc kvôli úrazom ako podvrtnutia či zlomeniny, akútnym črevným problémom, infekciám dýchacích ciest, bolestiam zubov alebo zápalom očných spojiviek. Tieto ťažkosti si vyžadujú nielen odborné ošetrenie, ale často aj prevoz do nemocnice či predĺženie pobytu,“ vysvetlila Dupaľová Ksenzsighová.



Druhou najčastejšou nepríjemnosťou je podľa nej náhle zrušenie cesty z dôvodu ochorenia na poslednú chvíľu či rôznych úrazov. Zdôraznila, že v týchto prípadoch môže pokryť finančné straty v prípade nevyužitých služieb práve poistenie storna. Cestujúci sa môžu stretnúť aj s komplikáciou v podobe straty alebo poškodenia batožiny či ukradnutých dokladov. Preto je podľa odborníčky dobré si zabezpečiť aj poistenie batožiny, ktoré kryje tiež škody na cestovných dokladoch.



Ku krádežiam dokladov dochádza podľa Hricovej často vo veľkých mestách na preplnených námestiach, v prostriedkoch mestskej dopravy, v turistických oblastiach či na podujatiach s vysokou návštevnosťou. V prípade zistenia straty dokladov radí kontaktovať čo najskôr banku, aby zablokovala prístup k platobným kartám. Následne treba krádež nahlásiť na miestnej polícii a na slovenskej ambasáde požiadať o dočasné cestovné doklady. Rovnako je dobré čo najskôr kontaktovať aj poisťovňu a nahlásiť stratu alebo krádež dokladov.



Hricová zdôraznila, že v prípade zaplateného cestovného poistenia preplatí poisťovňa dovolenkujúcim výdavky na vystavenie dočasných cestovných dokladov, neplatí to však pri vybavovaní tých nových. Pre preplatenie plnenia je potrebné doložiť policajnú správu v prípade krádeže, potvrdenie o vystavení náhradných dokladov, prípadne ich fotografie. Pred stratou či krádežou dokladov odporúča sa chrániť, a to odložením cenných vecí do hotelového trezora alebo bezpečnostných vreciek na doklady. Zároveň by batohy a kabelky mali byť pevne uzatvorené, rovnako netreba nechávať osobné veci bez dozoru, a to najmä v kaviarňach a reštauráciách. Ľudia by si mali so sebou nosiť len nevyhnutné doklady a na výlety si brať kópie dokladov a originály občianskeho preukazu či pasu nechať v hoteli.