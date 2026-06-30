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Cestujete na dovolenku? Na tieto veci nezabudnite, hovorí BVS
Zákazníkom odporúčame vykonať mimoriadny odpočet vodomeru. Takýto krok im poskytne lepší prehľad o reálnej spotrebe vody a pomôže včas odhaliť prípadné úniky vody.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) odporúča zákazníkov, aby si pred odchodom na dovolenku skontrolovali vodomery a urobili mimoriadny odpočet. Práve počas leta eviduje na viacerých lokalitách enormne zvýšenú spotrebu vody, ktorá môže signalizovať skryté úniky na vnútorných rozvodoch, závlahových systémoch či iných vodovodných zariadeniach. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.
Neočakávane vysoká spotreba sa totiž často prejaví až pri vyúčtovaní, keď už môže podľa vodární predstavovať výraznú finančnú záťaž. Mnohým takýmto situáciám sa dá predísť jednoduchou kontrolou vodomeru. „Zákazníkom preto odporúčame vykonať mimoriadny odpočet vodomeru. Takýto krok im poskytne lepší prehľad o reálnej spotrebe vody a pomôže včas odhaliť prípadné úniky vody,“ skonštatoval Stračiak.
Mimoriadne odpočty môžu zákazníci nahlásiť prostredníctvom zákazníckeho portálu BVS, osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS (v Bratislave, Pezinku a Senici), prípadne telefonicky na linke call centra.
Neočakávane vysoká spotreba sa totiž často prejaví až pri vyúčtovaní, keď už môže podľa vodární predstavovať výraznú finančnú záťaž. Mnohým takýmto situáciám sa dá predísť jednoduchou kontrolou vodomeru. „Zákazníkom preto odporúčame vykonať mimoriadny odpočet vodomeru. Takýto krok im poskytne lepší prehľad o reálnej spotrebe vody a pomôže včas odhaliť prípadné úniky vody,“ skonštatoval Stračiak.
Mimoriadne odpočty môžu zákazníci nahlásiť prostredníctvom zákazníckeho portálu BVS, osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS (v Bratislave, Pezinku a Senici), prípadne telefonicky na linke call centra.