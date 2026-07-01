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Cestujete vlakmi? Od 1. júla sa menia niektoré veci
Žiaci a študenti všetkých stupňov denného štúdia do 26 rokov získavajú niekoľko cestovateľských vylepšení.
Autor TASR
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Bratislava 1. júla (TASR) - Nová zľava pre seniorov od 63 rokov, rozšírená zľava pre deti do 18 rokov či jeden univerzálny preukaz ZSSK Vlaková karta. To sú hlavné zmeny v aktualizovanom prepravnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla.
„Zmeny vyplývajú z legislatívnych úprav podľa vyhlášky Ministerstva dopravy SR a zo zámeru ZSSK zjednodušiť cestovanie širokej verejnosti. Nové vydanie prináša cestujúcim niekoľko podstatných zlepšení v oblasti zľavneného cestovného,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Jednou z najvýznamnejších zmien je úprava vekovej hranice pri zľavnenom platenom cestovnom pre deti. Po novom budú môcť deti využívať zľavnené platené cestovné až do dovŕšenia 18 rokov. Bezplatné cestovanie, teda 100-percentnú zľavu z cestovného, budú môcť využívať deti do dovŕšenia 15 rokov.
Žiaci a študenti všetkých stupňov denného štúdia do 26 rokov získavajú niekoľko cestovateľských vylepšení. „Platnosť 50-percentného zľavneného plateného cestovného sa predlžuje až do 30. septembra roku, v ktorom školský alebo akademický rok končí, aj po ukončení štúdia (napríklad po maturite alebo záverečnej skúške),“ priblížil Baček. Doteraz po záverečnej skúške strácali status študenta na účely cestovania a hradili plné cestovné.
Zľavnené platené cestovné sa rozširuje aj na študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Doktorandi denného štúdia budú môcť po splnení podmienok využívať zľavnené platené cestovné rovnako ako ostatní študenti. ZSSK bude zároveň pri platenej zľave uznávať preukazy žiaka a študenta ISIC vydané školami v rámci Európskej únie.
ZSSK upozornila, že zľavnené platené cestovné nie je cestovné so 100-percentnou zľavou z cestovného. Podmienky na uplatnenie 100-percentnej zľavy pre žiakov a študentov sa nemenia.
Cestujúci od 63. roku veku získajú novú zľavu vo výške približne 25 percent z obyčajného cestovného. „Zľava bude dostupná v pokladniciach aj vo vlakoch bez poplatku za servis a platí pre cestujúcich do dovŕšenia 70. roku veku, odkedy majú nárok na osobitné cestovné (0,15 eura/50 kilometrov),“ vysvetlil hovorca. Doteraz títo cestujúci po vyčerpaní bezplatných lístkov, teda ak si nemohli uplatniť cestovné so 100-percentnou zľavou, platili plnú cenu.
Novinkou od 1. júla je aj ZSSK Vlaková karta, ktorá nahrádza doterajšie samostatné preukazy pre rôzne zľavy. Karta obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a fotografiu a slúži na preukazovanie aktivovaných zliav v zákazníckom konte.
Prvé vydanie karty je bezplatné aj pre cestujúcich, ktorí už konto využívajú. Pre uplatnenie plateného zľavneného cestovného nie je nutné vytvárať si konto. Pre bezplatné cestovanie je konto naďalej povinnou podmienkou. Aktuálne platné preukazy na zľavy zostávajú platné až do skončenia ich platnosti, najneskôr do 31. decembra 2027, preto nie je potrebná ich okamžitá výmena.
„Cieľom tejto novinky je zjednodušiť dostupnosť a preukazovanie nároku na zľavy, ktoré môže cestujúci využívať, a postupne presúvať vybrané služby do digitálneho prostredia,“ podotkol Baček.
ZSSK sa od 1. júla zapája aj do pilotného spustenia Národného integrovaného cestovného lístka (NICL), ktorý umožní cestujúcim cestovať jedným elektronickým cestovným lístkom u viacerých dopravcov vo verejnej osobnej doprave. Predaj NICL zabezpečuje Ministerstvo dopravy SR prostredníctvom mobilnej aplikácie s názvom Cyril.
„ZSSK sa do systému zapája prostredníctvom jednorazového vnútroštátneho cestovného, s výnimkou cestovného na 100-percentnú zľavu. Súčasťou zapojenia budú aj príplatky na vlaky vyššej kategórie a miestenky. Pre cestujúcich to znamená ďalší krok k jednoduchšiemu a prehľadnejšiemu cestovaniu verejnou dopravou na Slovensku,“ dodal Baček.
Nový prepravný poriadok ZSSK je prístupný na webe dopravcu v časti Prepravné poriadky a cenníky - Národný dopravca.
„Zmeny vyplývajú z legislatívnych úprav podľa vyhlášky Ministerstva dopravy SR a zo zámeru ZSSK zjednodušiť cestovanie širokej verejnosti. Nové vydanie prináša cestujúcim niekoľko podstatných zlepšení v oblasti zľavneného cestovného,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Jednou z najvýznamnejších zmien je úprava vekovej hranice pri zľavnenom platenom cestovnom pre deti. Po novom budú môcť deti využívať zľavnené platené cestovné až do dovŕšenia 18 rokov. Bezplatné cestovanie, teda 100-percentnú zľavu z cestovného, budú môcť využívať deti do dovŕšenia 15 rokov.
Žiaci a študenti všetkých stupňov denného štúdia do 26 rokov získavajú niekoľko cestovateľských vylepšení. „Platnosť 50-percentného zľavneného plateného cestovného sa predlžuje až do 30. septembra roku, v ktorom školský alebo akademický rok končí, aj po ukončení štúdia (napríklad po maturite alebo záverečnej skúške),“ priblížil Baček. Doteraz po záverečnej skúške strácali status študenta na účely cestovania a hradili plné cestovné.
Zľavnené platené cestovné sa rozširuje aj na študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Doktorandi denného štúdia budú môcť po splnení podmienok využívať zľavnené platené cestovné rovnako ako ostatní študenti. ZSSK bude zároveň pri platenej zľave uznávať preukazy žiaka a študenta ISIC vydané školami v rámci Európskej únie.
ZSSK upozornila, že zľavnené platené cestovné nie je cestovné so 100-percentnou zľavou z cestovného. Podmienky na uplatnenie 100-percentnej zľavy pre žiakov a študentov sa nemenia.
Cestujúci od 63. roku veku získajú novú zľavu vo výške približne 25 percent z obyčajného cestovného. „Zľava bude dostupná v pokladniciach aj vo vlakoch bez poplatku za servis a platí pre cestujúcich do dovŕšenia 70. roku veku, odkedy majú nárok na osobitné cestovné (0,15 eura/50 kilometrov),“ vysvetlil hovorca. Doteraz títo cestujúci po vyčerpaní bezplatných lístkov, teda ak si nemohli uplatniť cestovné so 100-percentnou zľavou, platili plnú cenu.
Novinkou od 1. júla je aj ZSSK Vlaková karta, ktorá nahrádza doterajšie samostatné preukazy pre rôzne zľavy. Karta obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a fotografiu a slúži na preukazovanie aktivovaných zliav v zákazníckom konte.
Prvé vydanie karty je bezplatné aj pre cestujúcich, ktorí už konto využívajú. Pre uplatnenie plateného zľavneného cestovného nie je nutné vytvárať si konto. Pre bezplatné cestovanie je konto naďalej povinnou podmienkou. Aktuálne platné preukazy na zľavy zostávajú platné až do skončenia ich platnosti, najneskôr do 31. decembra 2027, preto nie je potrebná ich okamžitá výmena.
„Cieľom tejto novinky je zjednodušiť dostupnosť a preukazovanie nároku na zľavy, ktoré môže cestujúci využívať, a postupne presúvať vybrané služby do digitálneho prostredia,“ podotkol Baček.
ZSSK sa od 1. júla zapája aj do pilotného spustenia Národného integrovaného cestovného lístka (NICL), ktorý umožní cestujúcim cestovať jedným elektronickým cestovným lístkom u viacerých dopravcov vo verejnej osobnej doprave. Predaj NICL zabezpečuje Ministerstvo dopravy SR prostredníctvom mobilnej aplikácie s názvom Cyril.
„ZSSK sa do systému zapája prostredníctvom jednorazového vnútroštátneho cestovného, s výnimkou cestovného na 100-percentnú zľavu. Súčasťou zapojenia budú aj príplatky na vlaky vyššej kategórie a miestenky. Pre cestujúcich to znamená ďalší krok k jednoduchšiemu a prehľadnejšiemu cestovaniu verejnou dopravou na Slovensku,“ dodal Baček.
Nový prepravný poriadok ZSSK je prístupný na webe dopravcu v časti Prepravné poriadky a cenníky - Národný dopravca.