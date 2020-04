CESTUJÚCI, POZOR: Na tejto železničnej trati bude výluka

Bratislava 3. apríla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:



- v úseku Čečejovce – Moldava nad Bodvou 8. apríla od 6.40 h do 9.30 h a od 10.00 h do 12.00 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie anomálii bestykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena defektoskopicky chybných koľajníc, doťahovanie upevňovadiel, úprava štrkového lôžka do profilu, strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.