CESTUJÚCI, POZOR: Na tejto železničnej trati bude výluka

Bratislava 27. apríla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:



- výluka v úseku Nitrianske Pravno - Prievidza od 28. apríla, od 8.00 h nepretržite do 29. apríla, do 18.00 h, v čase od 8.40 h do 14.20 h.



V rámci tejto výluky budú vykonávané práce na výmene pôvodných koľajových obvodov pre automatické ovládanie PZS 2 v km 29,607 a v km 29,625 za počítače osí. V zmysle ROV č.136 etáp A, A1 budú vykonávané výlukové práce na odstránení pôvodných izolovaných stykov koľajových obvodov PZS v km 29,607/v km 29,625. Zariadenie bude počas celej doby výluky podľa jednotlivých etáp vypnuté z činnosti. Vzhľadom na minimálnu vlakovú dopravu v traťovom úseku Nitrianske Pravno – Prievidza, bude vlaková doprava počas celej doby výluky v traťovom úseku vylúčená. Počas prejazdu pracovných koľajových vozidiel cez priecestie a priechod zhotoviteľ prác zabezpečí ich stráženie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bezpečnosť cestnej dopravy na priecestí a chodcov na priechode nebude ohrozená.