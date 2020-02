Cestujúci, pozor: Na týchto tratiach budú výluky

Bratislava 14. februára (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:



- v úseku Dubová - Medzibrod v dňoch 17. – 21. februára od 10.15 h do 14.00 h.



V rámci tejto výluky sa vylúči zo závislosti priecestné zabezpečovacie zariadenie v kilometroch 47,078 (SP 1171); 46,378 (SP 1170); 46,083 (SP 1169) a 45,744 (SP 1168). Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.





v úseku Podunajské Biskupice – Bratislava Nové Mesto v dňoch 17. a 18. februára od 9.45 h do 13.10 h.



V rámci tejto výluky sa v ŽST Podunajské Biskupice vo výhybke č. 14 a 15 zrealizuje výmena podvalov a v uvedenom medzistaničnom úseku strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.





Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.