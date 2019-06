CESTUJÚCI, POZOR: Na týchto úsekoch budú prebiehať výlukové práce

V utorok 18. júna a v stredu 19. júna nebudú na železničnej trati Križovany nad Dudváhom – Trnava premávať v čase od 08.50 do 14.20 h premávať vlaky.

Bratislava 17. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce v nasledujúcich úsekoch:



V dňoch 18. až 20. júna v úseku Nižná Slaná – Betliar

Výluka bude zrealizovaná za účelom odstránenia nedostatočnej šuntovej citlivosti koľajových obvodov na priecestnom zabezpečovacom zariadení (PZZ) v km 57,155 na trati Rožňava – Dobšiná.



Na priecestí v km 57,155 v úseku Nižná Slaná – Betliar bude vybudované nové svetelné PZZ s aktívnou signalizáciou a s úplnou väzbou na pohyb železničných vozidiel v oblasti priecestia informujúce účastníkov cestnej premávky a rušňovodiča približujúceho sa k priecestiu pomocou priecestníkov. Činnosť PZZ bude ovládaná automaticky jazdou vlaku v oboch smeroch.



Priecestie bude po celú dobu výluky až do vykonania funkčných skúšok a jeho aktivovania vypnuté z činnosti. V dobe výluky budú vlaky oboch smerov idúce predmetným úsekom trate písomne vyrozumievané o vypnutí priecestia a o prechodnom znížení traťovej rýchlosti cez uvedené priecestie.



Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na cestnej komunikácii osadené dopravné značky IP 30a „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté„.



Práce na rekonštrukcii PZZ v km 57,155 budú vykonávať zamestnanci spoločnosti BETAMONT s.r.o. Zvolen a zamestnanci ŽSR podľa schválených a odsúhlasených technologických postupov prác. ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.



V dňoch 18. až 20. júna na trati Križovany nad Dudváhom – Trnava

V utorok 18. júna a v stredu 19. júna nebudú na železničnej trati Križovany nad Dudváhom – Trnava premávať v čase od 08.50 do 14.20 h premávať vlaky. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.



Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v čase výluky budú robiť výmenu koľajníc a ich následné zvarenie do bezstykovej koľaje z dôvodu odstránenia defektoskopických chýb. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.