CESTUJÚCI, POZOR: Na týchto železničných tratiach budú výluky

Bratislava 18. októbra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:



- v dňoch od 21. – 22. októbra realizovať výlukové práce v železničnej stanici Radvaň.



Počas výluky budú pokračovať práce na oprave železničného priecestia v km 17,936 (SP1149). Práce na staničnej koľaji č. 1 budú prebiehať 21. októbra v čase od 08.45 – 14.10 h, 22. októbra v čase od 12.50 – 17.00 h. Na staničnej koľaji č. 2 sa budú práce realizovať 21. októbra v čase od 14.15 – 19.40 h a 22. októbra od 08.45 – 12.45 h. Napätie trakčného vedenia sa v celej železničnej stanici zrealizuje 21. októbra od 08.45 – 19.40 h. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR v spolupráci s externou firmou.



Uzávierka cestnej komunikácie v km 17,936 (SP1149) a obchádzka náhradnej obchádzkovej trasy bude od 18. októbra od 18.00 h nepretržite do 23. októbra do 08.00 h.



Uvedená výluka nebude mať žiadny vplyv na osobnú dopravu.



- dňa 16. septembra od 07.00 h nepretržite do 30. októbra 2019 do 16.00 h realizovať výluku z dôvodu rekonštrukcie ŽST Zvolen osobná stanica.



V osobnej stanici Zvolen pokračujú rekonštrukčné práce na nástupišti č. 4 a oprave koľají č. 11 a 15.



Odrieknuté vlakové spojenia budú 21. – 25. októbra v úseku Zvolen os. st. – Hronská Dúbrava a Zvolen os. st. – Zvolen nákl. st. a v dňoch 26. – 27. októbra v úseku Zvolen os. st. – Hronská Dúbrava a Zvolen os. st. – Zvolen nákl. st. nahradené autobusovou dopravou.



- od 24. októbra v čase od 07.10 do 12.10 h realizovať výlukové práce v úseku Dlhá nad Oravou – Oravský Podzámok.



V rámci výluky sa opraví hydroizolácia mosta v km 28,797. Práce zahŕňajú úpravu smeru a výšky koľaje pred mostom, na moste a za mostom, dosypanie koľajového štrku a úpravu koľajového lôžka do profilu. Práce vykonávajú zamestnanci ŽSR.



Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Dlhá nad Oravou – Oravský Podzámok, Dlhá nad Oravou – Trstená, Dlhá nad Oravou – Dolný Kubín budú nahradené autobusovou dopravou.



- v pondelok 21. októbra v čase od 07.30 do 14.20 h realizovať výlukové práce v úseku Čadca - Turzovka.



Počas uvedenej výluky sa opraví most v km 0,845. Práce zahŕňajú prevoz užitých mostníc, montáž poistných uholníkov, montáž oceľových rebrových plechov hlavovej podlahy, stredovej podlahy, demontáž lešenia. Práce vykonajú zamestnanci ŽSR.



Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Čadca – Makov, Čadca - Turzovka budú nahradené autobusovou dopravou.



- v piatok 25. októbra od 08.40 do 13.40 h realizovať výlukové práce v stanici Žilina.



Počas uvedenej výluky sa opraví geometrická poloha výhybky č. 111ab. Práce vykonávajú zamestnanci ŽSR.



Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Žilina - Bytčica budú nahradené autobusovou dopravou.



- v pondelok 21. októbra od 08.25 h do 14.25 h v úseku Poprad-Tatry – Veľký Slavkov – Pod Lesom – Starý Smokovec.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje pravidelná periodická údržba trakčného vedenia. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- v pondelok 21. októbra od 09.20 h do 14.30 h v úseku Mníšek nad Hnilcom – Švedlár.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie anomálii bezstykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena a zváranie defektoskopicky chybných koľajníc, výmena a doťahovanie upevňovadiel a doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- v utorok 22. októbra od 08.30 h do 14.20 h v úseku Úpor – Michaľany.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- v dňoch 22. až 24. októbra v úseku Nálepkovo – Hnilec



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava a údržba mostného objektu v km 45,713 súvislá výmena mostníc a podvalov, oprava mostnej konštrukcie, výmena a doťahovanie upevňovadiel, oprava geometrickej polohy koľaje, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- v stredu 23. októbra od 09.10 h do 14.10 h realizovať výlukové práce v úseku Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie anomálii bezstykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena a zváranie defektoskopicky chybných koľajníc, výmena a doťahovanie upevňovadiel a doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- v dňoch 24. a 25. októbra od 08.20 h do 13.00 h v úseku Sabinov – Lipany



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena koľajníc, odstraňovanie anomálii bezstykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena a zváranie defektoskopicky chybných koľajníc, výmena a doťahovanie upevňovadiel a doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- v dňoch 24. a 25. októbra od 10.30 h do 15.30 h v úseku Strážske – Petrovce nad Laborcom – Michalovce.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



Informácie TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.