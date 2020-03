CESTUJÚCI, POZOR: Takto sa zmení cestovný poriadok vlakov od 8. marca

Bratislava 3. marca (TASR) – Cestovný poriadok vlakov osobnej dopravy prejde od 8. marca 2020 úpravami. Zmeny sa udejú v železničnej doprave v rámci diaľkových vnútroštátnych a medzištátnych aj regionálnych a prímestských vlakov.



Ako priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč, na trati Poprad-Tatry – Žilina dochádza k úprave obmedzenia regionálneho rýchlika, ktorý má plánovaný príchod do Žiliny o 23.42 h. Po novom bude vlak premávať v období od 18. mája do 20. septembra. Dôvodom je zmena v obehu vlakových súprav. Na trati Medzilaborce – Lupków – Sanok/Rzeszów sa zároveň zavedú dva nové vlaky a upravia sa obmedzenia štyroch osobných vlakov.



Z pohľadu regionálnej a prímestskej dopravy dochádza k zmenám len na východnom Slovensku, v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Regionálny expres, ktorý vyráža z Košíc o 20.27 h smerom na Poprad-Tatry, bude premávať v pracovné dni a v období od 18. mája do 20. septembra denne. K úprave obmedzenia dochádza z dôvodu zmeny v obehu vlakových súprav.



Na trati Košice – Kysak – Prešov – (Lipany) zároveň dochádza k zmenám časových polôh troch osobných vlakov. Ide o vlaky, ktoré budú vyrážať z Košíc o 7.36 h a 10.36 h smerom do Prešova. Vlak z Prešova do Košíc zasa bude štartovať o 10.42 h. Obmedzenia jazdy dvoch osobných vlakov sa upravia na trati Humenné – Medzilaborce – Medzilaborce mesto.