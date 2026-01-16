< sekcia Ekonomika
Cestujúcich na letisku Frankfurt je stále menej ako pred pandémiou
V minulom roku prešlo letiskom približne 63,2 milióna cestujúcich.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 16. januára (TASR) - Počet cestujúcich na najväčšom nemeckom letisku vo Frankfurte nad Mohanom zostáva výrazne pod úrovňou z obdobia pred pandémiou koronavírusu. Uviedla to v piatok spoločnosť Fraport, ktorá je prevádzkovateľom letiska. V minulom roku prešlo letiskom približne 63,2 milióna cestujúcich. Predstavuje to medziročný rast o 2,6 %. Stále to však bolo o viac ako 10 % menej ako v roku 2019, v ktorom letisko vybavilo 70,6 milióna pasažierov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Letiskám spoločnosti Fraport v iných krajinách sa darilo lepšie a počet cestujúcich, ktorí ich vlani využili, sa zvýšil o 5,3 % na 183,7 milióna. Letiská skupiny v tureckom meste Antalya a v peruánskej metropole Lima v roku 2025 zaznamenali rekordný počet pasažierov. Rovnako dobre sa darilo 14 regionálnym letiskám spoločnosti Fraport v Grécku.
Nemecký sektor leteckej dopravy sa len pomaly zotavuje z dôsledkov pandémie COVID-19, ktorá spôsobila kolaps medzinárodného cestovania v dôsledku lockdownov. Letecké spoločnosti, napríklad nízkonákladový prepravca Ryanair, sa sťažujú na nemecké vysoké dane z leteniek aj na vysoké poplatky v krajine za riadenie letovej premávky a za bezpečnostné kontroly.
