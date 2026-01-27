< sekcia Ekonomika
Cestujúcich vlakmi na západnom Slovensku čakajú obmedzenia pre výluky
Úpravy potrvajú približne do leta a dotknú sa vybraných diaľkových a regionálnych vlakov.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od februára prispôsobí vlakové spojenia na úseku medzi Bratislavou a Leopoldovom pre plánované výluky. Úpravy potrvajú približne do leta a dotknú sa vybraných diaľkových a regionálnych vlakov. Ako v utorok informoval hovorca ZSSK Ján Baček, obmedzenia vzniknú pre rekonštrukcie tratí manažérom infraštruktúry Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR).
Súbežne prebehnú dve výluky: od nedele 1. februára pre modernizáciu infraštruktúry v úseku Bratislava-Rača - Leopoldov a od pondelka 9. marca pre modernizáciu infraštruktúry v úseku Trnava - Cífer. Modernizácia tratí podľa národného dopravcu zvýši ich priepustnosť, čo v budúcnosti umožní prevádzku viac vlakov a vyššiu spoľahlivosť spojení.
„ZSSK upravila organizáciu dopravy tak, aby každodenné dochádzanie do práce a školy zostalo zachované, najmä v rannej a poobednej špičke. Viaceré vybrané spojenia do/z Bratislavy smerom do Trnavy, Žiliny aj Prievidze budú mať upravené časy príchodov a odchodov, prípadne musia byť odrieknuté, aby bola zachovaná dopravná obslužnosť,“ uviedol Baček. Zmeny sa dotknú regionálnych aj diaľkových vlakov a potrvajú s predpokladom do konca júna.
Dopravca zároveň upozorňuje cestujúcich, že cestovné lístky zakúpené vopred na dátumy od 1. februára nemusia obsahovať správny čas odchodu vlaku. ZSSK preto odporúča, aby si pred cestou overili aktuálne cestovné poriadky.
ŽSR v súvislosti s výlukami informovali, že od 1. februára musia cestujúci v širšom úseku Bratislava - Púchov rátať s predĺžením jazdných dôb o niekoľko minút, ako aj s úpravami časov odchodov a príchodov vlakov. „Prosíme preto cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a ústretovosť, všetky práce sa vykonávajú práve v snahe zlepšiť plynulosť železničnej dopravy na západe Slovenska z dlhodobého hľadiska,“ podotkla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Počas výluky v úseku Trnava - Cífer bude doprava vedená po jednej koľaji, čo si tiež vyžiada mierne predĺženie jazdných časov najmä v západnej časti Slovenska. Predpokladaný termín ukončenia obidvoch výluk je podľa ŽSR najneskôr do 30. júna. Obidve investície sú financované z prostriedkov Európskej únie, konkrétne z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Od februára vstúpia do platnosti čiastkové zmeny cestovných poriadkov aj v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK). Úpravy v oblastiach Pezinok a Senec sú vyvolané výlukou na železničnej trati. Menšie zmeny sa dotknú aj dvoch liniek na Záhorí s cieľom zlepšiť dochádzku školákov, informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), ktorá prevádzkuje IDS BK. Výluka si vyžiada zmeny cestovných poriadkov všetkých vlakov na trase Bratislava - Trnava. Zároveň bolo potrebné upraviť aj cestovné poriadky nadväzných regionálnych autobusových liniek.
„Dočasné zmeny si vyžiadajú trpezlivosť cestujúcich, keďže pre nich predstavujú určitú zmenu v zaužívanom cestovaní, no sú nevyhnutné pre zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti železničnej dopravy,“ povedal generálny riaditeľ BID Martin Urmanič.
