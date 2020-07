Cesty 3. triedy s nulovou sadzbou nemajú byť spoplatnené

Bratislava 13. júla (TASR) – Úseky ciest tretej triedy spoplatnené nulovou sadzbou by sa mali vypustiť zo siete spoplatnených úsekov. Cieľom je znížiť náklady súvisiace s prevádzkou elektronického mýtneho systému. Vyplýva to z návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý bol zverejnený na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Účinnosť navrhuje rezort dopravy na 1. septembra.



Návrh vyhlášky, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, zároveň reflektuje na odovzdanie diaľničných úsekov D4 Rovinka – Ketelec, R7 Ketelec – Dunajská Lužná, R7 Dunajská Lužná – Holice a odovzdanie nového dunajského mosta na štátnej hranici Slovensko/Maďarsko – Komárno do užívania. "Využívaním novovybudovaných úsekov nedôjde v konečnom dôsledku k zvýšeniu nákladov dopravcov, nakoľko náklady na úhradu mýta budú kompenzované úsporou jazdného času a s tým spojených nákladov," konštatuje MDV v predkladacej správe.



Návrh predpokladá zvýšenie celkových výnosov z výberu mýta. "Mýto vybrané na koncesných úsekoch diaľnice D4 a R7 bude v súlade s legislatívou odvedené do štátneho rozpočtu a použité na úhradu záväzkov štátu vyplývajúcich z koncesnej zmluvy pokrývajúcej výstavbu a prevádzku diaľnice D4 a R7," priblížil rezort dopravy.



V súvislosti s vypustením úsekov ciest tretej triedy zo siete vymedzených úsekov návrh predpokladá úsporu finančných prostriedkov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v dôsledku zníženia nákladov na mýtne transakcie.



Zároveň by podľa MDV mali vzniknúť jednorazové náklady pre NDS vo výške 150.000 eur z dôvodu zmenového konania medzi správcom výberu mýta, ktorým je NDS, a poskytovateľom služby výberu mýta, firmou SkyToll, týkajúceho sa zmeny nastavenia geomodelu vymedzených úsekov. Tieto výdavky sú kryté v rámci rozpočtu NDS. "Celkovo sa tak návrhom vyhlášky predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je už zohľadnený v schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2020 – 2022," dodalo MDV v materiáli.