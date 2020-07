Cez BalíkoBoxy možno zaplatiť už aj poukazy, faktúry či SIPO

Bratislava 20. júla (TASR) - Cez BalíkoBoxy možno už zaplatiť aj poukazy, faktúry či SIPO. Informovala o tom Iveta Dorčáková, hovorkyňa Slovenskej pošty.



V rámci skvalitnenia služieb prináša podľa nej Slovenská pošta ďalšiu novinku. Po novom môžu zákazníci uhradiť poštové poukazy, ePoukazy, SIPO či faktúry s PAY by square kódom aj cez BalíkoBoxy. Výhodou BalíkoBoxov je práve ich nonstop dostupnosť a s rozšírenou funkcionalitou sa postupne stávajú rýchlym, jednoduchým a hlavne flexibilným riešením aj pre zaneprázdnených klientov.



Spresnila, že BalíkoBox funguje tak, že klient si v ponuke služieb BalíkoBoxu vyberie, či chce podať alebo vyzdvihnúť zásielku, či chce zaplatiť poštový poukaz, SIPO prípadne ePoukaz alebo faktúru s PAY by square kódom. Ak chce uskutočniť platobné transakcie, naskenuje platobný doklad, doplní podľa zadania potrebné údaje, skontroluje, zaplatí kartou a zoberie potvrdenku.



Ak si klient zvolí BalíkoBox na doručenie zásielky, dostane podľa Dorčákovej na svoje mobilné číslo SMS s informáciami hneď po tom, ako poštový doručovateľ vloží balík do schránky. V SMS sa dozvie, v ktorom BalíkoBoxe sa zásielka nachádza, aké sú lehoty na vyzdvihnutie a kód na otvorenie schránky. Ak má klient stiahnutú mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty, dostane informáciu o zásielke aj tam.



V prípade balíka na dobierku dostane podľa nej klient aj informáciu o sume, ktorú je potrebné zaplatiť platobnou kartou. Zákazník má na vyzdvihnutie balíka tri kalendárne dni. Ak si adresát nevyberie svoj balík, putuje na pobočku pošty. Aj o tom dostane adresát SMS informáciu. Balík potom počká na pošte ďalších 18 dní. Rovnako sa adresát môže rozhodnúť v doručovaní balíka, že mu bude lepšie vyhovovať BalíkoBOX ako pobočka pošty alebo poštový kuriér a môže si ju ľahko presmerovať. Vyzdvihnutie alebo podanie zásielky je tak jednoduchšie, rýchle a maximálne efektívne.



Dorčáková doplnila, že Slovenská pošta má aktuálne na celom Slovensku 85 BalíkoBoxov a v rámci Stratégie 'Pošta 2020' plánuje do konca tohto roka rozšíriť sieť na 135. Pritom Bratislava, ako prvé mesto na Slovensku, je už teraz touto sieťou pokrytá celá. V hlavnom meste je umiestnených 21 BalíkoBoxov, ďalších sedem je v satelitných mestách bratislavského regiónu (Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Most pri Bratislave, Miloslavov, Rovinka).



Dodala, že BalíkoBoxy sú umiestnené vo všetkých krajských mestách a v 25 okresných mestách. Zoznam terminálov a ďalšie podrobnosti sú uvedené na webovej stránke www.posta.sk/balikobox ako aj v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty, kde sa v priečinku "Pošty" cez filter "iba BalíkoBoxy" zobrazí užívateľovi presný zoznam všetkých terminálov.