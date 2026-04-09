< sekcia Ekonomika
Cez Hormuzský prieliv preplával prvý tanker od oznámenia prímeria
Tanker MSG plaviaci sa pod gabonskou vlajkou preplával strategickým prielivom s nákladom približne 7000 ton palivového oleja.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 9. apríla (TASR) - Prvý neiránsky ropný tanker vo štvrtok preplával cez Hormuzský prieliv, odkedy oznámili krehké prímerie medzi Iránom a Spojenými štátmi. Vyplýva to z údajov platformy MarineTraffic. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Tanker MSG plaviaci sa pod gabonskou vlajkou preplával strategickým prielivom s nákladom približne 7000 ton palivového oleja zo Spojených arabských emirátov a podľa monitorovacieho systému smeruje do indického terminálu Aegis Pipavav.
Pohyb na tejto kľúčovej námornej trase signalizuje, že prieliv sa po stredajšom (8. 4.) začiatku dvojtýždňového prímeria fakticky ešte neotvoril. Od stredy ním podľa spoločnosti Kpler preplávali len dva tankery, oba pod iránskou vlajkou, a šesť nákladných lodí.
Tanker MSG plaviaci sa pod gabonskou vlajkou preplával strategickým prielivom s nákladom približne 7000 ton palivového oleja zo Spojených arabských emirátov a podľa monitorovacieho systému smeruje do indického terminálu Aegis Pipavav.
Pohyb na tejto kľúčovej námornej trase signalizuje, že prieliv sa po stredajšom (8. 4.) začiatku dvojtýždňového prímeria fakticky ešte neotvoril. Od stredy ním podľa spoločnosti Kpler preplávali len dva tankery, oba pod iránskou vlajkou, a šesť nákladných lodí.