Cez jarné prázdniny narástol počet rodinných dovoleniek v zahraničí

Bratislava 17. februára (TASR) - Jarné prázdniny sú pre Slovákov časom rodinných dovoleniek. Počet rodinných dovoleniek v zahraničí počas jarných prázdnin narástol o 144 % v porovnaní s týždňom pred prázdninami. Obľúbenými destináciami prázdninujúcich rodín sú najmä Taliansko, Španielsko, Grécko či Malta, ale aj Kanárske ostrovy, Turecko či exotickejšie Spojené arabské emiráty a Thajsko. Vyplýva to z údajov spoločnosti Kiwi.com, ktorá analyzovala, aké letenky boli rezervované na termín jarných prázdnin do 10. februára.



"V období, keď sa brány škôl zatvoria a deti sa tešia na voľné dni, vidíme značný nárast rezervácií leteniek. Či už je to cesta k moru za slnečnými lúčmi alebo lyžovačka v zasnežených talianskych Alpách, cestovný ruch v tomto období ožíva a Slováci s radosťou vyrážajú za dobrodružstvom," uviedla hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová.



Z dát spoločnosti vyplynulo, že trendy medzi dovolenkármi zo západného, stredného a východného Slovenska sa rôznia. Obyvatelia východného Slovenska, ktorí si prázdniny užívajú od pondelka (17. 2. - 23. 2.), obľubujú najviac Taliansko. Medzi top tri destinácie u nich patria ešte Španielsko a Dubaj. Priemerná letenka ich stála 157 eur, najčastejšie na prázdninovú dovolenku odlietali v sobotu (15. 2.) a dovolenkovať plánujú v priemere šesť dní.



Západoslováci, ktorým sa prázdniny začínajú 24. februára, si na prázdninový týždeň rezervovali najčastejšie letenky do Španielska. Obľúbenou destináciou u nich sú Kanárske ostrovy, ale aj Taliansko a Spojené arabské emiráty. Obyvatelia zo západného Slovenska podľa dát online predajcu leteniek lietajú do cudziny za najviac peňazí, v priemere za letenku zaplatili 165 eur. Preferujú skôr dlhšie cesty, 27 % z nich cestuje na viac ako sedem dní.



Obyvatelia stredného Slovenska cez jarné prázdniny (3. 3. - 7. 3.) plánujú navštíviť Taliansko či Španielsko, medzi obľúbenými dovolenkovými destináciami majú aj Portugalsko a Egypt. Stredoslováci cez jarné prázdniny cestujú za najmenej peňazí, priemerná cena letenky je 155 eur. Najčastejšie cestujú v pároch (33 %) a jednotlivo (29 %).