Cez Lidl vlani išli skoro 2 % exportu potravinárskych výrobkov SR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Viac ako šesť desiatok slovenských výrobcov vyviezlo vlani tovar v celkovej hodnote 84 miliónov eur do 28 krajín sveta vďaka reťazcu Lidl. Medziročne sa export zvýšil o pätinu a predstavoval takmer 2 % z celkového potravinového exportu zo Slovenska. Informovala o tom spoločnosť Lidl.



"Lidl pôsobí vo viac ako 30 krajinách a všade sa o domácich dodávateľov stará tamojší nákup. Znamená to, že my na Slovensku rokujeme so slovenskými dodávateľmi o spolupráci pre naše predajne a zároveň sprostredkúvame možnosti exportu do zahraničia. Takto sme v minulom roku pomohli umiestniť na pulty Lidlov v zahraničí tovar v hodnote 84 miliónov eur v nákupných cenách," vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing. Suma 84 miliónov eur je podľa neho približne 1,8 % z celkového vývozu agropotravinárskych výrobkov zo Slovenska za rok 2022.



V poslednom obchodnom roku využilo možnosť exportu 64 slovenských dodávateľov, pričom objem spolupráce sa v porovnaní s rokom 2017 viac ako zdvojnásobil. V poslednom uzavretom obchodnom roku nakúpil Lidl od slovenských dodávateľov tovar za 452 miliónov eur v nákupných cenách. Spolu s exportom v hodnote 84 miliónov eur zinkasovali tak domáci výrobcovia od reťazca viac ako pol miliardy eur.