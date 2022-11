ČEZ má ponuky na výstavbu nového bloku jadrovej elektrárne Dukovany

Praha 30. novembra (TASR) - Česká energetická spoločnosť ČEZ dostala prvé tri ponuky na výstavbu nového bloku v jadrovej elektrárni Dukovany. A to od francúzskej EDF, juhokórejskej KHNP a americko-kanadskej skupiny Westinghouse, uviedol v stredu český výrobca elektriny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ČEZ, v ktorom má väčšinový 70-percentný podiel štát, spustil v marci tender na rozšírenie Dukovian, pričom uviedol, že ponuky budú prichádzať do konca septembra 2023. "Očakávame, že zmluvy budú dokončené v roku 2024," skonštatoval vo vyhlásení člen predstavenstva Tomáš Pleskač.



Nový blok s výkonom 1200 megawattov by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2036 a pomôže Česku nahradiť súčasné bloky sovietskej konštrukcie v Dukovanoch, ktoré budú vyradené z prevádzky. Uchádzači o výstavbu z Číny a Ruska boli vylúčení z bezpečnostných dôvodov.



ČEZ plánuje postaviť ďalšie nové bloky vo svojich jadrových elektrárňach Dukovany a Temelín, keďže krajina sa snaží o prechod od výroby elektriny z uhlia a plánuje nahradiť súčasné jadrové reaktory novými.



Český energetický gigant plánuje tiež výstavbu menších modulárnych jadrových elektrární. Vláda zvažuje v najbližších rokoch reštrukturalizáciu ČEZ, čo by mohlo viesť k tomu, že plne prevezme jadrové projekty.