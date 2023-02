ČEZ plánuje spustiť v roku 2032 malý jadrový reaktor

Praha 27. februára (TASR) - Český štátny energetický koncern ČEZ v pondelok oznámil, že plánuje nahradiť uhoľné elektrárne malými modulárnymi jadrovými reaktormi. Prvý z nich má o deväť rokov vyrásť v areáli jadrovej elektrárne Temelín a do roku 2050 budú nasledovať ďalšie. TASR o tom informuje na základe správy AFP a portálu idnes.cz.



ČEZ doteraz zvažoval ako lokality na výstavbu týchto reaktorov práve miesta po veľkých uhoľných elektrárňach. V pondelok oznámil, že preferované sú dve – v Tušimiciach a Dětmaroviciach.



O výstavbe malých modulárnych jadrových reaktorov (small modular nuclear reactor, SMR) uvažujú viaceré európske krajiny, vrátane Fínska a Švédska, ktoré sa snažia zvýšiť produkciu elektriny, keďže dopyt stúpa.



Globálne ceny energií prudko vzrástli, keď Rusko, v reakcii na sankcie Západu proti Moskve po invázii na Ukrajinu, znížilo vývoz energií do Európy.



V porovnaní s konvenčnými jadrovými reaktormi sú SMR relatívne jednoduché na výstavbu, pretože ich systémy a komponenty môžu byť zmontované v továrni a prepravené ako celok na miesto inštalácie. Sú tiež cenovo dostupnejšie ako veľké reaktory a je s nimi spojené nízke riziko vážnej havárie.



Prvý SMR bude spustený okolo roku 2032 a ďalšie dva v druhej polovici nasledujúcej dekády, povedal pre agentúru AFP hovorca ČEZ Ladislav Kříž.



"Malé modulárne reaktory nemajú nahradiť veľké jadrové bloky," uviedol vo vyhlásení člen predstavenstva ČEZ Tomáš Pleskač. "Sú doplnkom českého energetického mixu ako výhodná náhrada uhoľných elektrární a veľkých teplární."



Do roku 2036 plánuje ČEZ spustiť aj nový veľký jadrový reaktor v Dukovanoch. Koncom minulého roka energetický koncern uviedol, že dostal ponuky na výstavbu reaktora od americko-kanadskej firmy Westinghouse, francúzskej EDF a juhokórejskej KHNP. A očakáva, že v budúcom roku podpíše s vybraným uchádzačom zmluvu o výstavbe reaktora v hodnote niekoľkých miliárd eur.