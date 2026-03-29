Cez prístav Janbú sa exportuje už 5 miliónov barelov ropy denne
Vývoz cez Janbú len čiastočne kompenzuje pokles dodávok spôsobený uzavretím Hormuzského prielivu.
Autor TASR
Rijád 29. marca (TASR) - Saudskoarabský ropovod smerujúci na západ krajiny už využíva na prepravu ropy celú svoju kapacitu a prepravuje 7 miliónov barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou. Flotily tankerov boli presmerované do prístavu Janbú na pobreží Červeného mora, čo podporilo globálne dodávky. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo Finance, ktorý cituje agentúru Bloomberg.
Export ropy cez Janbú teraz stúpol na približne 5 miliónov barelov denne, povedal zdroj zo saudskoarabského ropného priemyslu. Vo februári Saudská Arábia cez Janbú vyvážala len 770.000 barelov denne. Dva milióny barelov ropy, ktoré prechádzajú ropovodom Janbú, sú určené pre saudskoarabské rafinérie. Krajina denne exportuje 700.000 až 900.000 barelov rafinovaných produktov.
Vývoz cez Janbú len čiastočne kompenzuje pokles dodávok spôsobený uzavretím Hormuzského prielivu, cez ktorý pred vojnou prechádzalo približne 15 miliónov barelov ropy denne. Náhradná trasa však pomohla tomu, že ceny ropy nedosiahli také vysoké úrovne ako pri minulých šokoch na strane dodávok. Ropovod do Janbú je výsledkom iránsko-irackej vojny z 80. rokov minulého storočia, počas ktorej dochádzalo k útokom na lode v Hormuzskom prielive.
Export ropy cez Janbú teraz stúpol na približne 5 miliónov barelov denne, povedal zdroj zo saudskoarabského ropného priemyslu. Vo februári Saudská Arábia cez Janbú vyvážala len 770.000 barelov denne. Dva milióny barelov ropy, ktoré prechádzajú ropovodom Janbú, sú určené pre saudskoarabské rafinérie. Krajina denne exportuje 700.000 až 900.000 barelov rafinovaných produktov.
Vývoz cez Janbú len čiastočne kompenzuje pokles dodávok spôsobený uzavretím Hormuzského prielivu, cez ktorý pred vojnou prechádzalo približne 15 miliónov barelov ropy denne. Náhradná trasa však pomohla tomu, že ceny ropy nedosiahli také vysoké úrovne ako pri minulých šokoch na strane dodávok. Ropovod do Janbú je výsledkom iránsko-irackej vojny z 80. rokov minulého storočia, počas ktorej dochádzalo k útokom na lode v Hormuzskom prielive.