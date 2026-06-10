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Cez program InvestEU pridali 22 mld. eur na strategické financovanie
Rozšírenie programu InvestEU má priniesť hmatateľné výhody pre viac ako 130.000 malých a stredných podnikov a poskytnúť im lepší prístup k financovaniu a zároveň im zníži administratívnu záťaž.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 10. júna (TASR) - Európska komisia (EK) a skupina Európskej investičnej banky (EIB) v stredu oznámili, že podpísali dohodu, ktorou sa v rámci programu InvestEU pridáva 22 miliárd eur na strategické financovanie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Financovanie poskytované skupinou EIB vždy dopĺňa iné finančné zdroje, preto banka očakáva, že celkový finančný vplyv projektov podporovaných novou dohodou bude do konca súčasného viacročného finančného rámca (VFR) približne 70 miliárd eur.
„Skupina EIB využíva každé euro záruk z európskeho rozpočtu na mobilizáciu pätnástich eur investícií do spoločných priorít. V súčasnom geopolitickom kontexte toto využitie maximalizuje vplyv, posilňuje technologické vedúce postavenie Európy, strategickú autonómiu a hospodársku bezpečnosť,“ vysvetlila predsedníčka EIB Nadia Calviňová v správe pre médiá.
Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis dodal, že EK dohodou so skupinou EIB posilní európske hospodárstvo a urýchli kľúčové investície v kritických oblastiach, ako sú čisté technológie alebo biotechnológie.
„Rozšírenie programu InvestEU prináša aj konkrétne výhody pre obrovské množstvo malých a stredných podnikov, ktoré sú chrbticou hospodárstva EÚ,“ uviedol komisár.
Podľa výkonného podpredsedu EK pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphana Séjourného nová dohoda zabezpečí, aby sa v Európe budovala, rozširovala a financovala ďalšia generácia „priemyselných šampiónov“, zároveň sa zjednoduší prístup k financovaniu pre malé a stredné podniky a firmy sa budú môcť sústrediť na to, čo robia najlepšie - inovácie, investovanie a vytváranie pracovných miest.
Novopridelené finančné prostriedky urýchlia transformačné investície v kľúčových oblastiach ako čisté a biotechnologické inovácie podporujúce udržateľný rast a zelenú transformáciu, digitálny pokrok zameraný na konkurencieschopnosť a technologickú suverenitu, vysokopásmové startupy a scaleupy posilňujúce postavenie ďalšej generácie európskych podnikateľov.
Rozšírenie programu InvestEU má priniesť hmatateľné výhody pre viac ako 130.000 malých a stredných podnikov a poskytnúť im lepší prístup k financovaniu a zároveň im zníži administratívnu záťaž.
Komisia uviedla, že vďaka týmto vylepšeniam bude program InvestEU efektívnejší, dostupnejší a bude reagovať na vyvíjajúce sa potreby trhu a politické priority.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Financovanie poskytované skupinou EIB vždy dopĺňa iné finančné zdroje, preto banka očakáva, že celkový finančný vplyv projektov podporovaných novou dohodou bude do konca súčasného viacročného finančného rámca (VFR) približne 70 miliárd eur.
„Skupina EIB využíva každé euro záruk z európskeho rozpočtu na mobilizáciu pätnástich eur investícií do spoločných priorít. V súčasnom geopolitickom kontexte toto využitie maximalizuje vplyv, posilňuje technologické vedúce postavenie Európy, strategickú autonómiu a hospodársku bezpečnosť,“ vysvetlila predsedníčka EIB Nadia Calviňová v správe pre médiá.
Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis dodal, že EK dohodou so skupinou EIB posilní európske hospodárstvo a urýchli kľúčové investície v kritických oblastiach, ako sú čisté technológie alebo biotechnológie.
„Rozšírenie programu InvestEU prináša aj konkrétne výhody pre obrovské množstvo malých a stredných podnikov, ktoré sú chrbticou hospodárstva EÚ,“ uviedol komisár.
Podľa výkonného podpredsedu EK pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphana Séjourného nová dohoda zabezpečí, aby sa v Európe budovala, rozširovala a financovala ďalšia generácia „priemyselných šampiónov“, zároveň sa zjednoduší prístup k financovaniu pre malé a stredné podniky a firmy sa budú môcť sústrediť na to, čo robia najlepšie - inovácie, investovanie a vytváranie pracovných miest.
Novopridelené finančné prostriedky urýchlia transformačné investície v kľúčových oblastiach ako čisté a biotechnologické inovácie podporujúce udržateľný rast a zelenú transformáciu, digitálny pokrok zameraný na konkurencieschopnosť a technologickú suverenitu, vysokopásmové startupy a scaleupy posilňujúce postavenie ďalšej generácie európskych podnikateľov.
Rozšírenie programu InvestEU má priniesť hmatateľné výhody pre viac ako 130.000 malých a stredných podnikov a poskytnúť im lepší prístup k financovaniu a zároveň im zníži administratívnu záťaž.
Komisia uviedla, že vďaka týmto vylepšeniam bude program InvestEU efektívnejší, dostupnejší a bude reagovať na vyvíjajúce sa potreby trhu a politické priority.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)