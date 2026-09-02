< sekcia Ekonomika
Cez QR platby zaplatili zákazníci už vyše 15 miliónov eur
V auguste cez tento systém zákazníci uskutočnili takmer 109.000 platieb, informovala v stredu finančná správa.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Bezplatné QR platby od finančnej správy (FS) si získavajú čoraz väčšiu obľubu a do začiatku septembra už cez ne pretieklo viac ako 15 miliónov eur. V auguste cez tento systém zákazníci uskutočnili takmer 109.000 platieb, informovala v stredu finančná správa.
„QR platby už môžeme hodnotiť aj z pohľadu ich praktického prínosu pre podnikateľov. Pri sezónnych či menších prevádzkach môže ísť počas niekoľkých mesiacov o úsporu stoviek eur. Podnikateľ môže zákazníkovi ponúknuť bezhotovostnú platbu bez potreby ďalšieho zariadenia a prostriedky smerujú priamo na jeho účet,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Počet QR platieb rástol podľa FS každý mesiac, v máji zákazníci uskutočnili 61.502 platieb za 2,21 milióna eur, v júni ich bolo už 83.584 za 3,44 milióna eur a v júli 97.330 za 4,49 milióna eur. Trend pokračoval aj v auguste, ktorý sa stal zatiaľ najsilnejším mesiacom. Zákazníci počas neho uskutočnili 108.984 platieb za 4,81 milióna eur. Hranicu 15 miliónov eur systém prekročil hneď v prvý septembrový deň. V porovnaní s májom tak mesačný počet platieb v auguste vzrástol približne o 77 % a ich hodnota sa viac ako zdvojnásobila.
Nárast počtu zaznamenali aj pokladnice, na ktorých zákazníci túto možnosť reálne využili. V pracovných dňoch sa ich denný počet v priebehu augusta dostával nad 1800, pričom doterajšie maximum dosiahlo 1865 pokladníc.
Priemerná výška QR platby dosahuje podľa finančnej správy 43 eur a zákazníci ich denne spravia takmer 2900. Podnikateľom toto bezplatné riešenie šetrí náklady na platobné terminály aj poplatky za bankové notifikácie, ktoré sú až do konca roka 2027 odpustené. Výhodné je to najmä pre menšie a sezónne prevádzky, ktoré tak môžu počas leta ušetriť stovky eur.
V praxi môže obchodník QR platbu ponúknuť namiesto terminálu alebo ako ďalšiu možnosť k platbe kartou, pričom využitím bezplatnej aplikácie Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2) vybaví evidenciu tržby aj QR kód v jednom zariadení. Zákazníkovi stačí smartfón s pripojením na internet a bankovou aplikáciou, v ktorej po naskenovaní kódu už len skontroluje predvyplnené údaje a platbu potvrdí.
„QR platby už môžeme hodnotiť aj z pohľadu ich praktického prínosu pre podnikateľov. Pri sezónnych či menších prevádzkach môže ísť počas niekoľkých mesiacov o úsporu stoviek eur. Podnikateľ môže zákazníkovi ponúknuť bezhotovostnú platbu bez potreby ďalšieho zariadenia a prostriedky smerujú priamo na jeho účet,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Počet QR platieb rástol podľa FS každý mesiac, v máji zákazníci uskutočnili 61.502 platieb za 2,21 milióna eur, v júni ich bolo už 83.584 za 3,44 milióna eur a v júli 97.330 za 4,49 milióna eur. Trend pokračoval aj v auguste, ktorý sa stal zatiaľ najsilnejším mesiacom. Zákazníci počas neho uskutočnili 108.984 platieb za 4,81 milióna eur. Hranicu 15 miliónov eur systém prekročil hneď v prvý septembrový deň. V porovnaní s májom tak mesačný počet platieb v auguste vzrástol približne o 77 % a ich hodnota sa viac ako zdvojnásobila.
Nárast počtu zaznamenali aj pokladnice, na ktorých zákazníci túto možnosť reálne využili. V pracovných dňoch sa ich denný počet v priebehu augusta dostával nad 1800, pričom doterajšie maximum dosiahlo 1865 pokladníc.
Priemerná výška QR platby dosahuje podľa finančnej správy 43 eur a zákazníci ich denne spravia takmer 2900. Podnikateľom toto bezplatné riešenie šetrí náklady na platobné terminály aj poplatky za bankové notifikácie, ktoré sú až do konca roka 2027 odpustené. Výhodné je to najmä pre menšie a sezónne prevádzky, ktoré tak môžu počas leta ušetriť stovky eur.
V praxi môže obchodník QR platbu ponúknuť namiesto terminálu alebo ako ďalšiu možnosť k platbe kartou, pričom využitím bezplatnej aplikácie Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2) vybaví evidenciu tržby aj QR kód v jednom zariadení. Zákazníkovi stačí smartfón s pripojením na internet a bankovou aplikáciou, v ktorej po naskenovaní kódu už len skontroluje predvyplnené údaje a platbu potvrdí.