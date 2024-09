Ochorelo vám dieťa? Cez školský rok máte nárok na ošetrovné

Bratislava 10. septembra (TASR) - Počas školského roka majú rodičia v prípade ochorenia dieťaťa nárok na ošetrovné, ak sú nemocensky poistení. O dávku môžu požiadať aj z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia či zariadenia sociálnych služieb. Sociálna poisťovňa (SP) pripomenula, že krátkodobé ošetrovné vypláca maximálne za obdobie 14 dní. V utorok na upozornil hovorca SP Martin Kontúr.



"Ošetrovné môže Sociálna poisťovňa poskytnúť poistencovi počas osobného a celodenného ošetrovania dieťaťa. Ak ochorie dieťa, ktoré nevyhnutne vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie, v tom prípade je potrebné u pediatra vystaviť tlačivo Žiadosť o ošetrovné, ktoré poistenec doplní o požadované údaje a podpíše," uviedol Kontúr.



Doplnil, že vyplnené tlačivo musia rodičia odovzdať na pobočke poisťovne. Tlačivo zároveň musí pred podaním žiadosti ešte potvrdiť zamestnávateľ.



Nárok na dávku ošetrovné má podľa hovorcu SP aj rodič, ktorý sa potrebuje osobne a celodenne starať o dieťa do 11 rokov, a to z dôvodu uzavretia materskej, základnej či strednej školy alebo zariadenia sociálnych služieb ako sú detské jasle. Rovnako to platí aj v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov. SP upozornila, že žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb nevystavuje lekár, ale poisťovňa.



Žiadosť o ošetrovné môžu rodičia podať písomne poštou alebo osobne, prípadne elektronicky cez portál slovensko.sk, a to prostredníctvom všeobecného podania spolu s prílohou žiadosti.



Poisťovňa v období od januára do júla tohto roka vyplatila v priemere mesačne 18.757 dávok krátkodobého ošetrovného v priemernej výške 166,83 eura.