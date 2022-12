Cez sviatky si treba ustrážiť platobné termíny

Bratislava 23. decembra (TASR) - Pobočky bánk budú na Štedrý deň, Prvý a Druhý sviatok vianočný zatvorené podobne ako počas iných sviatkov. Na Silvestra väčšina finančných inštitúcií svoje pobočky otvorí do 12.00 h, z toho viaceré iba v obchodných centrách. Na Nový rok a na sviatok Troch kráľov 6. januára budú pobočky týchto bánk zatvorené. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnili banky pred sviatkami.



Predvianočné obdobie či záver roka sa spájajú aj s platbami na poslednú chvíľu. Klienti finančných inštitúcií by si aj preto mali ustrážiť termíny, aby ich peniaze odišli z účtu včas. O to viac, že posledný deň roka tentokrát pripadá na sobotu, upozornili banky.



"Vo všeobecnosti platí, že viac času majú tí, ktorí sa rozhodnú využiť služby elektronického bankovníctva," uviedla hovorkyňa Československej obchodnej banky (ČSOB) Anna Jamborová.



Termíny zadávania platieb vo finančných inštitúciách sa líšia podľa toho, či klient posiela peniaze na účet v rámci tej istej banky, kedy sú zvyčajne prevody uskutočnené obratom a menej často na druhý deň, alebo do inej finančnej inštitúcie v rámci SR či mimo krajín Single Euro Payments Area (SEPA). Vo všeobecnosti platí, že ak klient zadá príkaz na SEPA platbu v eurách elektronicky počas pracovného dňa do 21.00 h alebo v pobočke do 15.00 h, prostriedky budú príjemcovi pripísané v najbližší pracovný deň. Dĺžka prevádzania peňazí závisí od toho, či boli zaslané prostredníctvom elektronického bankovníctva, aplikácie, pobočky, pošty alebo faxu.



Aby príjemcovi prišli peniaze ešte do konca roka, elektronický prevod stačí v mnohých bankách pri domácich vnútrobankových prevodoch zadať na Silvestra. Niektoré finančné inštitúcie prízvukujú aj ustriehnutie posledného odporúčaného času odosielania peňažných prostriedkov. Pobočku sa však odporúča navštíviť aj o dva dni skôr a rovnako je tomu pri medzibankových prevodoch a SEPA platbách.



"Veľkou novinkou roka 2022 bolo spustenie okamžitých platieb, čo klientom VÚB banky umožňuje posielať platby do niekoľkých sekúnd v akomkoľvek čase príjemcovi, ktorý má účet v Tatra banke alebo v Slovenskej sporiteľni," uzavrel manažér pre vzťahy Všeobecnej úverovej banky (VÚB) s verejnosťou Dominik Miša.