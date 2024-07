Cez víkend sa začne rekonštrukcia mosta ponad Vodné dielo Kráľová

Váhovce 24. júla (TASR) - V priebehu nastávajúceho víkendu sa začne rekonštrukcia diaľničného mosta na rýchlostnej ceste R1 v úseku Váhovce, ponad Vodné dielo Kráľová. Ako uviedla Národná diaľničná spoločnosť (NDS), investícia dosiahne sumu viac ako 6,2 milióna eur.



NDS informovala, že rekonštrukčné práce na pravom moste štartujú v sobotu 27. júla a potrvajú niekoľko mesiacov. "V záujme zachovania maximálneho možného dopravného komfortu prebehnú práce bez kompletného odstavenia mosta. Pracovať sa bude aj počas víkendov a nočných hodín. Takmer na 630 metrov dlhom mostnom objekte sa zosilní nosná konštrukcia, prebehne komplexná výmena mostného zvršku, vymení sa mostný záver, zhotoví nová hydroizolácia, nainštalujú nové odvodňovače a ďalšie práce nevyhnutné na zaistenie následného bezproblémového využívania mosta," doplnila NDS.



Vďaka investícii sa má predĺžiť životnosť mosta, zvýšiť komfort jazdy a zaťažiteľnosť stavby aj pre nadmernú dopravu. "Most Váhovce slúži motoristom takmer už štyri dekády. Hrá významnú úlohu v doprave na juhozápade Slovenska a jeho rekonštrukcia je absolútne nevyhnutná. V opačnom prípade by sa jeho technický stav mohol zhoršovať až do miery, keď by sa nákladná a napokon aj osobná doprava musela dlhodobo vylúčiť," vysvetlil prevádzkový riaditeľ a podpredseda predstavenstva NDS Rastislav Droppa.



Podľa jeho slov je už dnes pre technický stav mosta odkláňaná nadmerná doprava, ktorá musí využívať obchádzky. Cez víkend 27. a 28. júla bude zriadená čiastočná uzávera. Samotné stavebné práce odštartujú 29. júla na pravom moste v smere zo Serede do Nitry. "Počas rekonštrukcie bude vedená doprava po moste v opačnom smere a pre zachovanie maximálne možnej plynulosti dopravy budú vytvorené tri jazdné pruhy. Dva smerom do Trnavy a jeden pruh smerom do Nitry. Zároveň dôjde k zníženej maximálnej rýchlosti na 80 km/h," dodala NDS.