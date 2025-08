Cez víkendy môžu rodiny s deťmi v Prešovskom kraji cestovať výhodne

Prešov 6. augusta (TASR) - Počas víkendov môžu rodiny s deťmi cestovať v regionálnej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za výhodnejšie cestovné. Za výletmi do Polonín, na Zamagurie či do Tatier sa totiž môžu vybrať za jedno euro na osobu. Lea Lehotská z oddelenia komunikácie PSK informovala, že cieľom služby, ktorú zaviedli Prešovský a Košický samosprávny kraj v spolupráci s IDS (Integrovaný dopravný systém) Východ ešte v roku 2019, je prezentovať pestrosť východného Slovenska, jeho pamiatky, prírodu a históriu.



Rodiny zo vzdialenejších regiónov tak môžu cestovať za minimálne náklady do väčších miest a spoznávať tamojšiu kultúru i pamiatky. Na krajnom východe v Poloninách si napríklad môžu pozrieť drevené kostolíky, vybrať sa po tunajších turistických trasách a v Snine zájsť na prehliadku miestneho klasicistického kaštieľa. V Humennom sú pre nich sprístupnené expozície Vihorlatského múzea a objekty skanzenu. Na Šariši sú jedným z najväčších turistických lákadiel miestne hrady a zrúcaniny, ale aj Údolie smrti pod Duklou či bardejovské námestie.



„Počas výletov na Spiši stojí za pozretie stredoveký Ľubovniansky hrad a jeho múzeum ľudovej architektúry. Priamo pod Tatrami čaká na malých aj veľkých turistov Knieža z Popradu, ktorého unikátna expozícia s archeologickým nálezom zo štvrtého a z piateho storočia je sprístupnená v Podtatranskom múzeu. V krajskej Tatranskej galérii v Poprade by si určite mali pozrieť výstavu jedného z najikonickejších súčasných pouličných umelcov - Banksyho. Kežmarský hrad ich zas očarí svojimi historickými expozíciami,“ vymenovala Lehotská. Aktuálna ponuka rodinného víkendového cestovania zahŕňa aj priame spojenia do východoslovenských kúpeľov, a to z autobusovej stanice v Poprade, Prešove či Starej Ľubovni.



„Podmienkou pre využívanie víkendových lístkov je spoločná cesta minimálne dvoch členov rodiny, z ktorých je aspoň jedna osoba dospelá a cestuje s ňou minimálne jedno dieťa do 16 rokov,“ upozornila Lehotská s tým, že víkendové cestovné platí vždy iba na jednom spoji. Kompletné informácie k víkendovému cestovaniu nájdu záujemcovia na stránke IDS Východ a kompletné cestovné poriadky na www.cp.sk.